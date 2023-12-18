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Игры дружбы

Сегодня, 11:49

Путин: «Ожидаем активного участия стран СНГ в Играх будущего и Играх дружбы»

Виктория Кравченко
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Президент РФ Владимир Путин ожидает, что участники из СНГ примут активное участие в предстоящих в России Играх будущего и Играх дружбы.

«По линии Содружества также многое делается: на регулярной основе организуются Игры СНГ, другие спортивные соревнования. В феврале в Казани пройдут инновационные «Игры будущего», сочетающие классический и киберспорт, а также в июне — Игры БРИКС. Ждем, что спортсмены из государств Содружества примут в них самое активное участие», — цитирует Путина РИА «Новости».

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С 21 февраля по 3 марта 2024 года Казань примет новый турнир международного уровня — первые в истории Игры будущего. Соревнования соберут около 2000 участников, ожидаемое количество просмотров на стриминговых площадках — более 150 миллионов зрителей.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
Источник: https://rsport.ria.ru/20231218/putin-1916435856.html?in=l
Владимир Путин
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