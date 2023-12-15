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Игры дружбы

Сегодня, 14:17

Поздняков заявил, что участники Олимпиады не смогут выступить на Играх дружбы

Виктория Кравченко
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что участники Олимпиады по правилам не смогут выступить на Играх дружбы.

«Участники Олимпиады не смогут выступить на Играх дружбы. Согласно критериям, которые были сформированы в марте этого года, спортсмен не может быть ассоциирован с национальными организациями. Любой спортсмен, который принимает участие в соревнованиях национального уровня, которые проводит национальная федерация или при участии ОКР, автоматически нарушает данное правило и может быть лишен справедливо завоеванных наград», — сказал Поздняков.

Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Олимпиада
Станислав Поздняков
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