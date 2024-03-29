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Игры дружбы

29 марта, 13:30

Поздняков: «Глава ВАДА Банька рассказал российским пранкерам все по полной»

Виктория Кравченко
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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) рассказал все, что мог.

«Считаю, что Банька рассказал все, что мог и не мог. Его развели по полной. Но все то, о чем мы всегда говорили в кулуарах, он рассказал своими словами», — цитирует Позднякова ТАСС.

19 марта МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Также в организации заявили, что рассмотрят возможность наложения санкций на тех атлетов, которые выступят на соревнованиях.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Источник: https://tass.ru/sport/20391087
Витольд Банька
Станислав Поздняков
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