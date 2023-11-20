Поздняков: «МОК и ВАДА не имеют права запрещать проводить нам Игры дружбы»

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что ни МОК, ни ВАДА не имеют морального права запрещать России проводить Игры дружбы.

«Я считаю, что ни у одной из этих организации нет никакого морального права запрещать проводить нам эти соревнования», — цитирует РИА Новости Позднякова.

Ранее стало известно, что МОК просит НОК различных стран «проявлять осторожность в отношении Всемирных игр дружбы», так как участие в турнире будет противоречить рекомендациям МОК, а также «сохранению независимости и автономности спорта». В пятницу глава ВАДА Витольд Банька сообщил, что возможное участие подписантов кодекса агентства в Играх дружбы может повлечь за собой последствия.

В ответ на вопрос о возможных санкциях в случае проведения Игр дружбы Поздняков подчеркнул, что он уже ничего не боится.

Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.