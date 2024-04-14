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Игры дружбы

Сегодня, 19:40

Российский пловец Малютин – об Играх дружбы: «Совсем другая конкуренция, чем на Олимпиаде. Реальность не обмануть»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Серебряный призер Олимпийских Игр и трехкратный чемпион Европы Мартин Малютин поделился мнением о старте чемпионата России в Казани и поделился мнением об Играх дружбы в Екатеринбурге.

«Самочувствие хорошее, стартовое. Все вполне хорошо, готовились, подводились к чемпионату России, все как обычно. 200 метров – моя основная дистанция, следующий день завершаю четырехсоткой. Привык к такому графику, так и готовимся к первым двум дням. Есть еще 100 метров, но это в последний день, неудобно. Лучше поехать домой тренироваться. Тренируюсь в Омске и в Киргизии, на Круглом давно не были.

Открыли бассейн в Екатеринбурге, кто-то там уже был, но мне пока не удалось. Слышал, что там проводить будут Игры дружбы. Поближе, но нам пока не доводилось там выступить, отбирались на ЧР в Абакане. Сравнивать Игры дружбы с Олимпиадой неправильно, на Олимпиаде все-таки все страны будут принимать участие, другая совсем конкуренция, другие люди. Конечно же реальность не обмануть», – сказал Малютин.

Игры дружбы планируется провести в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября.

Плавание
Олимпиада
Мартин Малютин
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