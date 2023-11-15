Песков заявил об отсутствии у МОК монополии на спортивный мир

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) бойкотировать Всемирные игры дружбы в России.

«В аббревиатуре МОК буква М не означает монополию на спортивный мир. Спортивный мир гораздо более многогранен, охватывает огромное количество стран. Форматы проведения соревнований могут быть разными, разные страны могут их инициировать, это все может происходить и вне контекста МОК», — приводит слова Пескова ТАСС.

15 ноября директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод выступил с рекомендацией, в которой посоветовал НОК не принимать участия в Играх дружбы.

Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин заявил, что удивлен такой жесткой позицией МОК в отношении турнира. Он отметил, что целью Игр дружбы никогда не было создание соревнований в противовес олимпийскому движению.

Первые Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.