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Игры дружбы

Сегодня, 12:29

Песков назвал «узурпацией права на спорт» препятствие МОК проведению Игр дружбы

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Президент МОК Томас Бах
Томас Бах.
Фото Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на критику главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в адрес Игр дружбы.

«Мы не можем согласиться, конечно же, с отношением господина Баха к планам России проведения крупных спортивных мероприятий, это такая узурпация права на спорт, на дух спорта. Она неприемлема — неприемлема ни для кого.

Нежелание руководства Международного олимпийского комитета отмежеваться от политики — вот что наносит главный ущерб олимпийскому движению», — приводит слова Пескова ТАСС.

 
Пранкеры Вован и&nbsp;Лексус позвонили Томасу Баху. Пранкеры атаковали руководителей МОК и ВАДА. Что это значит для России?

Ранее МОК призвал спортсменов проигнорировать Игры дружбы. Сообщалось, что комитет может наложить санкции на атлетов, которые примут участие на турнире.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Источник: ТАСС
Томас Бах
МОК
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