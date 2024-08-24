Оргкомитет Игр дружбы стал опекуном амурской тигрицы Барышни из Московского зоопарка

Организационный комитет Всемирных игр дружбы взял опеку над амурской тигрицей Барышней, живущей в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном в городском поселении Сычево Волоколамского района Подмосковья.

В пятницу возле вольера тигров в зоопарке в Москве была установлена табличка об опекунстве Барышни. На церемонии присутствовали генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Дмитрий Путилин, заместитель генерального директора Московского зоопарка Алексей Суслов, а также триатлонистка и бегунья на сверхдлинные дистанции Анастасия Тукмачева, которая является послом Игр дружбы.

«Для нас огромная честь сделать доброе дело и взять опекунство над красавицей Барышней. Этот выбор не был случаен, так как наш талисман — тигр Добряк, сильный, грациозный, а главное, ласковый зверь. Наконец-то мы нашли нашему тигру пару», — приводит ТАСС слова Путилина.

Всемирные игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. 30 июля пресс-служба Игр дружбы сообщила о предложении Международной ассоциации дружбы перенести соревнования на 2025 год. Перенос Игр должен быть согласован правительством РФ.