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Игры дружбы

5 марта, 12:06

Определены правила отбора на Всемирные Игры дружбы по паделу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Федерация падел России представила критерии и правила отбора в национальную команду для участия во Всемирных Играх дружбы.

По регламенту турнира от России смогут сыграть 2 пары в основной сетке, и 1 пара в квалификационной сетке в мужском и женских разрядах. Российский отборочный турнир пройдет в 5 этапов с марта по июль 2024 года на кортах Lunda Padel Club в Москве. На каждом этапе необходимо набирать квалификационные рейтинговые очки. Особое значение будет иметь розыгрыш финального раунда в конце июля.

За победу во Всемирных Играх дружбы спортсмены получат 40 тысяч долларов, за второе место — 25 тысяч, за третье — 17 тысяч. Призеры Игр также будут награждены медалями.

Расписание отборочного турнира:
Этап I: 9-10 марта
Этап II: 13-14 апреля
Этап III: 25-26 мая
Этап IV: 22-23 июня
Этап V (итоговый): 27-28 июля

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

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