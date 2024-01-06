Монсон: «Российский спорт будет процветать и развиваться, несмотря ни на что»

Бывший боец ММА Джефф Монсон поделился мнением о будущем российского спорта в период отстранения от международных турниров.

«Безусловно, российский спорт будет процветать и развиваться, несмотря ни на что. В России огромное количество спортсменов высочайшего уровня. Отстранение от международных соревнований — большая проблема, поэтому нам нельзя позволить, чтобы интерес к спорту в стране пропадал. Сейчас очень важно продвигать молодежный спорт, делать его общедоступным и улучшать уровень внутренних соревнований», — приводит «РБ Спорт» слова экс-бойца.

Также Монсон отметил, что считает проведение Игр дружбы отличной идеей.

«Что касается Игр дружбы, то это замечательная идея, это как раз то, что сейчас нужно», — добавил он.

Всемирные Игры дружбы будут проходить в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. В соревновательную программу войдут 33 вида спорта.