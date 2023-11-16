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Игры дружбы

Сегодня, 12:44

Матыцин: «Россия не позиционирует Игры дружбы альтернативой другим турнирам»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Олег Матыцин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия не позиционирует Игры дружбы как альтернативу другим международным турнирам.

«Мы не рассматриваем и никогда не позиционируем Игры будущего, Игры стран БРИКС и Всемирные игры дружбы как некую альтернативу чему бы то ни было. Это самостоятельные новые проекты. Они нацелены на создание конкурентной среды, обеспечение возможности российским спортсменам участвовать в соревнованиях международного масштаба, чему пока препятствуют часть международных федераций и Международный олимпийский комитет. У нас нет необходимости кому-то что-то доказывать», — сказал Матыцин в эфире телеканала «Россия-24».

15 ноября директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод посоветовал национальным олимпийским комитетам не выступать на Играх дружбы.

Первые Всемирные Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Призовой фонд соревнований должен составить 4,6 миллиарда рублей.

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