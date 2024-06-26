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Сегодня, 05:03

Мамиашвили: «У нас на глазах идет попытка монополизировать человеческие отношения»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказал по поводу запрета Игр дружбы.
«Что происходит сегодня: мы обсуждаем проведение Игр дружбы — турнира, который запланирован на осень и не входит ни в какой официальный спортивный календарь. Одними из первых предложение запретить эти соревнования высказывает ВАДА.

Хочется спросить: вы-то какое отношение к этому имеете? То есть у нас на глазах идет попытка монополизировать человеческие отношения, лишить людей возможности нормально общаться друг с другом. Отсюда же вытекает совершенно изуверское решение отказаться от рукопожатий", — цитирует RT Мамиашвили.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1332802-mamiashvili-poziciya-wada-igry-drudby
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