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Игры дружбы

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Мамиашвили: «Ситуация с бойкотом Игр дружбы свидетельствует о перспективах развала олимпийского движения»

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал рекомендации МОК национальным олимпийским комитетам отказаться от участия во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.

«Складывается такое впечатление, что у МОК началась откровенная истерика. Какое право они имеют брать на себя такую ответственность? Сегодня организацией попираются самые глубинные смыслы олимпийского движения, его базисные основы. Нынешняя ситуация с бойкотом Игр дружбы очень тревожная, она свидетельствует о перспективах развала олимпийского движения», — цитирует Мамиашвили RT.

Ранее глава МОК Томас Бах раскритиковал организацию государствами «политических» турниров.

Первые всемирные Игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Источник: RT
Михаил Мамиашвили
Томас Бах
МОК
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