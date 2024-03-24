Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Главная
Игры дружбы

Допинг

24 марта, 11:52

Логинова заявила, что РУСАДА будет вправе проверять на допинг участников Игр дружбы

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что агентство имеет право тестировать на допинг спортсменов, которые примут участие в Играх дружбы.

Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

«РУСАДА вправе тестировать на территории Российской Федерации любых спортсменов. Мы осуществляем допинг-контроль при неукоснительном соблюдении международных стандартов, причем работаем как в рамках национальной программы, так и по заявкам международных организаций».

19 марта МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Также в организации заявили, что рассмотрят возможность наложения санкций на тех атлетов, которые выступят на соревнованиях.

Источник: ТАСС
РУСАДА
3
10
Читайте также
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
Виталий Минаков победил Оли Томпсона на турнире в Москве
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
КХЛ продлевает сезон до 31 мая и другие реформы
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Вратарь Федотов покинул ЦСКА и уезжает в «Филадельфию»
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Воробьев возглавил ЦСКА
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом»
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сорокин отреагировал на призыв МОК бойкотировать Игры дружбы

Мамедов рассказал о желании фехтовальщиков из США выступить на Играх дружбы
Новости
RSS RSS
Все новости