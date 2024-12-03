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Илья Иванюк: «Надеюсь, что Игры дружбы пройдут в июне 2025 года»

Даниил Аршавский
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Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Илья Иванюк поделился мнением о переносе проведения Всемирных Игр дружбы до особого решения президента России Владимира Путина.

«Не скажу, что испытал большое разочарование, когда понял, что в этом году Игр дружбы не будет. Все шло к этому, я стал сомневаться еще во время Игр БРИКС, где лично ждал более сильных иностранных соперников. Надеюсь, что Игры пройдут в июне 2025 года, а не осенью, как это планировалось в 2024-м. Сейчас настраиваюсь на них и уже начинаю готовиться к сезону с прицелом на этот старт», — цитирует Иванюка ТАСС.

Изначально проведение Всемирных игр дружбы было запланировано на период с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Летом 2024 года международная ассоциация дружбы (IFA) предложила перенести соревнования на 2025 год. 2 декабря было объявлено, что проведение Игр дружбы отложено до особого решения президента РФ.

Источник: ТАСС
Илья Иванюк
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