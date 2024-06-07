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Сегодня, 03:28

Кремлев считает, что у Баха не получится сорвать Игры дружбы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Член оргкомитета Игр дружбы Умар Кремлев считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах хочет, чтобы Игры дружбы перенеслись.

«Бах говорил святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы перенеслись. Но у него ничего не выйдет. Добавка: это будут шикарные Игры, как и Игры БРИКС. Мы создаем лучшие условия для спортсменов из всех стран», — цитирует ТАС Кремлева.

Игры дружбы планируется провести в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/21015765
Умар Кремлев
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