Колобков посоветовал организаторам Игр дружбы пойти на контакт с ВАДА

Бывший министр спорта России Павел Колобков отреагировал на угрозы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении спортсменов, которые планируют участвовать в Играх дружбы.

«Тут стоит пойти на контакт с организацией для выстраивания диалога или, как вариант, договориться с кем-то другим, кто имеет соответствующую аккредитацию. ВАДА, безусловно, идет на определенный конфликт из-за своего вмешательства и выходит за рамки своих полномочий. Их основная задача — обеспечивать взятие допинг-проб на любых соревнованиях и приводить их в полное соответствие со своим кодексом», — приводит слова Колобкова RT.

17 ноября генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

Первые Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.