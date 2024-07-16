Игры дружбы могут пройти в новые даты

Организационный комитет Всемирных игр дружбы ведет консультации по новым датам проведения турнира, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оргкомитета.

«В настоящий момент в связи с предложением Международной ассоциации дружбы (IFA) о переносе Игр на другие даты ведутся консультации со всеми заинтересованными сторонами о новых сроках проведения турнира. Мы выступим с официальным сообщением, как только будет выработано соответствующее решение», — заявили в пресс-службе оргкомитета соревнований.

Первоначально Игры дружбы должны были состояться в период с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Ранее глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил, что проведение соревнований перенесется на 2025 год.