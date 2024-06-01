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Игры дружбы могут быть перенесены на 2025 год

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Фото пресс-служба Всемирных игр дружбы

Как стало известно «СЭ», Игры дружбы, которые изначально запланированы с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге, с высокой долей вероятности будут перенесены на 2025 год. Подобная инициатива обсуждается с высшим руководством Российской Федерации и в ближайшее время может получить поддержку.

При этом, по нашим данным, потенциальный перенос соревнований не связан с внешнеполитическим давлением МОК и отдельных государств — существуют иные причины, в том числе рекомендация Международной ассоциации дружбы (IFA), которую возглавляет экс генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке. Напомним, что проведение Игр дружбы регулируется соглашением между IFA и российским оргкомитетом.

В программе Игр дружбы значится более 30 видов спорта, ожидается участие около 7000 атлетов.

Жером Вальке
МОК
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