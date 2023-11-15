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Игры дружбы

Сегодня, 14:50

Хоркина поделилась мнением о призыве МОК не принимать участие в Играх дружбы

Виктория Кравченко
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Двукратная олимпийская чемпионка прокомментировала заявление МОК о призыве других стран не принимать участия в Играх дружбы, которые пройдут в России в сентябре 2024 года.

— Мы будем проводить у себя соревнования крупного масштаба и пригласим на них того, кого хотим. Это не их дело, это наше дело, которое будет направлено на объединение спортсменов разных стран, созидание, на мастерство, профессионализм. В тех трех словах, которые когда-то придумал Пьер де Кубертен, — быстрее, выше, сильнее. Уверена, мы так и будем делать. Все остальное нас уже не очень должно волновать, — заявила Хоркина на «Радио «КП».

Сегодня, 15 ноября, директор департамента МОК Джеймс Маклеод порекомендовал национальным олимпийским комитетам не участвовать во Всемирных играх дружбы в России.

Источник: https://www.kp.ru/sports/olimpiada-2024-v-parizhe/svetlana-horkina-my-sami-razberemsya-v-rossii-kakogo-masshtaba-nam-sorevnovaniya-provodit/
Светлана Хоркина
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