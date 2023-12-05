Губерниев заявил, что Игры дружбы не могут быть альтернативой Олимпиаде

Спортивный комментатор, ведущий Дмитрий Губерниев высказался о рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) международным спортивным федерациям игнорировать Всемирные игры дружбы, которые должны пройти в России в 2024 году.

«Мы говорим о том, чтобы россияне могли выступать. Альтернативы Олимпиаде быть не может, не нужно многого на себя брать. Мы просто в сложившихся условиях пытаемся создать что-то свое. Конечно, теперь МОК чувствует давление с нашей стороны, потому что мы перехватываем инициативу. Это касается клубного биатлонного турнира — да, китайцы не приехали, но турнир был прекрасным. Это касается и многих других соревнований. Еще раз хочу отметить: раз к нам не прислушались, будем идти своим путем и иначе доказывать свою спортивную самоидентичность», — приводит слова Губерниева «Газета.Ru».

Первые Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.