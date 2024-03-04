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Игры дружбы

4 марта, 14:38

ВЦИОМ: 65 процентов россиян слышали о проведении Игр дружбы в 2024 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов заявил, что порядка 65 процентов жителей России слышали о проведении Игр дружбы в 2024 году.

«Игры дружбы должны стать важным событием не только для спортивной общественности, но и для россиян. Мы задали респондентам вопрос «Знаете или слышали о Всемирных играх дружбы?» и 65 процентов россиян либо что-то слышали, либо хорошо знают об этом соревновании. Для нас, если честно, это удивительный ответ.

80 процентов россиян говорят о том, что Игры дружбы имеют «безусловно важное/скорее важное» значение для страны. И лишь 16 процентов говорят, что турнир имеет «скорее неважное/однозначно неважное» значение.

На вопрос «Будете ли вы следить за Играми дружбы?» 65 процентов ответили: «точно буду следить/скорее буду следить», а 28 процентов говорят: «точно не буду следить/скорее не буду следить», — заявил Абрамов на пресс-конференции, которая проходила в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. За победу в  турнире спортсмены получат по 40 тысяч долларов, за второе — 30 тысяч, за третье — 20 тысяч.

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