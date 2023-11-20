Поздняков: «Игры дружбы должны быть организованы на уровне Олимпиады»

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился мнением об организации Всемирных игр дружбы.

«Это обязательство спортивного руководства страны — дать несправедливо отстраненным спортсменам как можно больше практики на схожих с олимпийскими условиях. Условия МОК несправедливые и незаконные. Игры дружбы должны быть организованы на уровне Олимпийских игр», — цитирует Позднякова РИА «Новости Спорт».

17 ноября генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

Первые Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.