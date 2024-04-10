Глава МОК согласился на предложение пранкеров помолиться для срыва Игр дружбы

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился произнести «молитву» для предотвращение проведения Игр Дружбы. Пранк был показан в эфире Первого канала в рамках «Шоу Вована и Лексуса».

«Лексус» под видом африканского политика связался с главой комитета. Пранкер рассказал, что в его стране отмечается праздник «святых Вована и Лексуса», и нужно читать молитву в их честь. Спортивный чиновник согласился повторить это. В молитве они попросили у «святых» отменить Игры дружбы.

Ранее МОК призвал спортсменов проигнорировать Игры дружбы. Сообщалось, что комитет может наложить санкции атлетов, которые примут участие на турнире.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.