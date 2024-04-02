Глава МОК пригрозил участникам Игр дружбы из Африки недопуском на Олимпиаду

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что спортсмены из Африки, принимая участия в Играх дружбы в России, подвергают себя риску.

«Они должны осознавать, что, принимая участие в этих Играх дружбы, они принимают чью-то сторону. О каких рисках в будущем может идти речь? Скажем, к недопуску к Олимпийским играм. Игры дружбы — это политические игры, как во времена Советского Союза Спартакиада», — приводит РИА Новости слова Баха, чей разговор опубликовали пранкеры Вован и Лексус.

Также глава МОК призвал не допустить участия спортсменов из Африки в Играх дружбы в России.

«Я думаю, вы могли бы защитить целостность спорта и донести до африканских спортсменов на более высоком политическом уровне, что эти игры представляются Россией как игры президента России... Если бы вы с вашим авторитетом могли сделать что-то в отношении африканских государств, мы были бы очень, очень благодарны за это», — сказал Бах.

Ранее Бах рассказал, что МОК просил украинцев следить за патриотическими высказываниями российских спортсменов в интернете.

27 марта глава ВАДА Витольд Банька в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что Африка могла бы убедить страны не ехать на Игры дружбы.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Генеральный директор оргкомитета турнира Алексей Сорокин в марте 2024 года рассказал, что примерно 30 стран подтвердили свое участие в Играх дружбы.