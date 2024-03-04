Сорокин: «На Играх дружбы ожидается участие спортсменов не менее чем из 70 стран»

Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин рассказал, сколько стран примут участие в турнире 2024 года.

«Нас ожидают соревнования по 33 видам спорта, спортсмены будут соревноваться в 208 дисциплинах. Будет разыграно 283 комплекта наград. Надо понимать, что это не Игры стран БРИКС, приглашаются именно спортсмены, а не страны. Набор стран будет обусловлен выбором тех спортсменов, которые пожелают участвовать в этом турнире. Мы ожидаем [спортсменов] не менее чем из 70 стран. Это минимум, на который мы можем рассчитывать», — сказал Сорокин на пресс-конференции, которая проходила в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Также гендиректор оргкомитета Игр дружбы отметил, что вся спортивная инфраструктура готова к проведению турнира и ничего нового строить не будут. По словам Сорокина, на Играх дружбы будут использованы имеющиеся объекты.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.