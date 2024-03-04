Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Главная
Игры дружбы

4 марта, 14:08

Сорокин: «На Играх дружбы ожидается участие спортсменов не менее чем из 70 стран»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин рассказал, сколько стран примут участие в турнире 2024 года.

«Нас ожидают соревнования по 33 видам спорта, спортсмены будут соревноваться в 208 дисциплинах. Будет разыграно 283 комплекта наград. Надо понимать, что это не Игры стран БРИКС, приглашаются именно спортсмены, а не страны. Набор стран будет обусловлен выбором тех спортсменов, которые пожелают участвовать в этом турнире. Мы ожидаем [спортсменов] не менее чем из 70 стран. Это минимум, на который мы можем рассчитывать», — сказал Сорокин на пресс-конференции, которая проходила в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Также гендиректор оргкомитета Игр дружбы отметил, что вся спортивная инфраструктура готова к проведению турнира и ничего нового строить не будут. По словам Сорокина, на Играх дружбы будут использованы имеющиеся объекты.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Алексей Сорокин (руководитель)
4
1
Читайте также
Джошуа нокаутировал Нганну на турнире в Саудовской Аравии
Константиновой отказали в участии на турнире «Русский вызов»
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
Сразу несколько россиян стали участниками обменов в НХЛ
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Драки в матче «Трактора» и «Салавата Юлаева»
«Колорадо» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Торпедо» проиграло третий матч серии СКА
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» уступает 0-3 «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» хочет расстаться с Кузнецовым, скандалы в плей-офф КХЛ
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сорокин заявил, что гимнастки Аверины смогут поучаствовать в Играх дружбы

Гендиректор оргкомитета Игр дружбы Сорокин: «Мы располагаем значительным призовым фондом»
Новости
RSS RSS
Все новости