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Игры дружбы

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:40

Гендиректор ФОНБЕТ Сергей Анохин: «Игры дружбы — это одно из самых значимых событий 2024 года, мы готовы поддерживать»

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Сергей Анохин.

Генеральный директор компании ФОНБЕТ Сергей Анохин на пленарной сессии форума «Азартные игры: отчисления на спорт» высказался о поддержке российского спорта со стороны букмекерских компаний, о потенциальном участии компании в Играх дружбы, о развитии и поддержке спорта в стране.

«Мы готовы участвовать в выполнении поручений президента страны, мы поддерживаем инициативы министерства спорта и, конечно же, Единого регулятора азартных игр. Мы считаем себя исключительно российским букмекером и развиваемся только в белом поле.

ФОНБЕТ готов участвовать в развитии спорта не только целевыми отчислениями, но и дополнительными спонсорскими и благотворительными контрактами. Мы работаем с большим количеством профессиональных клубов, спортивных федераций, мы работаем с паралимпийским комитетом, у нас есть благотворительная программа ДоброFON, через которую мы поддерживаем футбольные, хоккейные школы и ряд направлений зимнего спорта.

Что касается следующего года, мы понимаем, что Игры дружбы — это одно из самых значимых событий как в международной спортивной жизни, так и в спортивной жизни России. Мы понимаем все задачи, стоящие перед Играми, и совершенно точно готовы участвовать в формировании призового фонда и готовы всеми нашими ресурсами поддерживать Игры дружбы. У нас огромная команда, которая может участвовать в выполнении решений, которые понадобятся для проведения этих Игр. Развитие спорта — это самый важный посыл, который обсуждается здесь на форуме, и мы совершенно точно будем в этом участвовать».

2 и 3 октября в Москве проходит первый форум «Азартные игры: отчисления на спорт», объединивший на одной площадке министерства спорта и Единый регулятор в виде руководителей спортивных федераций и букмекерских компаний.

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Прогнозы на спорт
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