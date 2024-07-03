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Флаг Всемирных Игр дружбы установлен на вершине Эльбруса

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Алексей Сорокин.
Фото Всемирные Игры дружбы

Генеральный директор Оргкомитета Всемирных Игр дружбы Алексей Сорокин совершил восхождение на Эльбрус, самую высокую горную вершину России и Европы, где установил флаг с логотипом Игр.

Восхождение длилось несколько дней. Группа, в составе которой шел Алексей Сорокин, совершила подъем по северному склону, который считается наиболее сложным для восхождения непрофессиональных альпинистов.

«Друзья, передаю горячий привет с Эльбруса. Это было непростое, но захватывающее восхождение. Рад покорить главную вершину Европы и надеюсь, что Всемирные Игры дружбы покорят сердца миллионов поклонников спорта по всей планете», — сказал Сорокин.

Алексей Сорокин (руководитель)
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