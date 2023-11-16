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Игры дружбы

Сегодня, 18:00

В ФКС объяснили критику МОК соревнований на территории РФ: «Не хотят честной конкуренции»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит в разговоре с «СЭ» прокомментировал рекомендацию МОК национальный олимпийским комитетам бойкотировать Всемирные игры дружбы в России.

«Если мы говорим про «Игры будущего», то коллеги из МОК воспринимают киберспорт несколько однобоко. Для них это цифровая аналогия классических видов спорта. Но это гораздо больше. Той же самой Dota 2 аналогов нет. И когда мы начинаем проводить что-то непонятное для них, они, конечно, воспринимают это без восторга. Это базируется на недостаточном понимании процессов.

Что касается Игр дружбы, они понимают, что это конкурент привычной Олимпиаде. А МОК не хочет конкуренции, не хочет терять монополию», — сказал Смит «СЭ».

Первые Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.

13 ноября президент МОК Томас Бах заявил, что правительства стран мира, решившие проводить «политические» международные турниры, отбирают это право у международных спортивных федераций и захватывают международный спорт.

МОК
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