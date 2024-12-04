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Губерниев — о переносе Игр дружбы: «Решение абсолютно здравое, мы — часть олимпийской семьи и твердо намерены вернуться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал перенос Всемирных игр дружбы.

«Знак в этом может быть только один — Россия является твердым членом основного состава олимпийской семьи. И мы намерены вернуться. Может быть, даже в ближайшее время. Соревнования в любом случае мы должны проводить, но поскольку в отличие от Игр БРИКС МОК крайне негативно относился к Играм дружбы, мне кажется абсолютно правильным и дальновидным договариваться об олимпийской поляне. Это подтверждают и слова Дегтярева. Решение президента абсолютно здравое, мы — часть олимпийской семьи и твердо намерены вернуться. Пусть пока без флага и гимна, но опять же весь мир знает про то, откуда все эти замечательные спортсмены», — цитирует «ВсеПроСпорт» Губерниева.

Изначально проведение Всемирных игр дружбы было запланировано на период с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Летом 2024 года международная ассоциация дружбы (IFA) предложила перенести соревнования на 2025 год. 2 декабря было объявлено, что проведение Игр дружбы отложено до особого решения президента РФ.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Дмитрий Губерниев
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