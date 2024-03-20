Бах заявил, что вопрос санкций к спортсменам за участие в Играх дружбы должно рассматривать ВАДА

Вопросом санкций за участие спортсменов в Играх дружбы в России должно заниматься Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что вопросом санкций за участие спортсменов в Играх дружбы в России должно заниматься Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

«ВАДА должно было бы рассмотреть, что это будет означать в отношении соблюдения требований в спорте в России», — цитирует Баха ТАСС.

Ранее Родионенко отреагировала на призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы.

19 марта МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Также в МОК заявили, что рассмотрят вопрос применения санкций к атлетам, которые примут участие в Играх дружбы.