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Допинг

20 марта, 20:35

Бах заявил, что вопрос санкций к спортсменам за участие в Играх дружбы должно рассматривать ВАДА

Виктория Кравченко
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Томас Бах.
Фото Reuters

Вопросом санкций за участие спортсменов в Играх дружбы в России должно заниматься Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что вопросом санкций за участие спортсменов в Играх дружбы в России должно заниматься Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

«ВАДА должно было бы рассмотреть, что это будет означать в отношении соблюдения требований в спорте в России», — цитирует Баха ТАСС.

Ранее Родионенко отреагировала на призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы.

19 марта МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Также в МОК заявили, что рассмотрят вопрос применения санкций к атлетам, которые примут участие в Играх дружбы.

Источник: https://tass.ru/sport/20299427
Олимпиада
Томас Бах
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