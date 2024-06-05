Мельникова: «Все-таки очень хотелось бы, чтобы Игры дружбы состоялись»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова прокомментировала возможный перенос Игр дружбы с сентября 2024 года на 2025 год.

«Честно — расстроилась. Но пока не было финального подтверждения — есть надежда. Все-таки очень хотелось бы, чтобы они состоялись. Я, например, хотела на них показать новую программу в вольных упражнениях. Уже собрала музыку, которая, уверена, всем очень зайдет! Но если вдруг что, буду пытаться успеть подготовить ее к Кубку России, который пройдет в августе», — цитирует Metaratings.ru Мельникову.

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Ранее «СЭ» сообщал, что соревнования могут быть перенесенына 2025 год.