Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Игры дружбы

Сегодня, 14:45

Сорокин: «Игры дружбы не являются альтернативой Олимпийским играм»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор оргкомитета Всемирных Игр дружбы Алексей Сорокин в комментарии для «СЭ» заявил, что новые соревнования не являются заменой Олимпийских игр.

«Игры дружбы не являются альтернативой Олимпийским играм. Это спортивный, коммерческий турнир с большим количеством видов спорта, который соберет около 8 тысяч спортсменов. Недавно оргкомитет окончательно утвердил параметры турнира — 33 вида спорта, среди которых олимпийские виды и неолимпийские. Для нас они равны, получат идентичное внимание», — сказал Сорокин «СЭ».

Первые Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.

Алексей Сорокин (руководитель)
3
0
Читайте также
«Хорошо, что наши мужики в почете в США». Реакция на мнение босса UFC о «трусливых американцах» и менталитете россиян
Три полицейских пострадали в Бирмингеме от действий польских фанатов
Байден заявил о наличии у него кода, способного «взорвать мир»
У иностранных компаний изъяли право на управление аэропортом Пулково
Захарова прокомментировала слова Бербок о Лаврове
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Воронков, Чинахов, Марченко и Проворов забили в одном матче НХЛ
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Форварду «Коламбуса» Воронкову плохо в Америке
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Руководство «Ак Барса» не считает приглашение Билялетдинова ошибкой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В программу Игр Дружбы вошли 33 вида спорта и 208 дисциплин

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости