Сорокин: «Игры дружбы не являются альтернативой Олимпийским играм»

Генеральный директор оргкомитета Всемирных Игр дружбы Алексей Сорокин в комментарии для «СЭ» заявил, что новые соревнования не являются заменой Олимпийских игр.

«Игры дружбы не являются альтернативой Олимпийским играм. Это спортивный, коммерческий турнир с большим количеством видов спорта, который соберет около 8 тысяч спортсменов. Недавно оргкомитет окончательно утвердил параметры турнира — 33 вида спорта, среди которых олимпийские виды и неолимпийские. Для нас они равны, получат идентичное внимание», — сказал Сорокин «СЭ».

Первые Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.