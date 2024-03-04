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Игры дружбы

4 марта, 14:20

Гендиректор оргкомитета Игр дружбы Сорокин: «Мы располагаем значительным призовым фондом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин сообщил, что в турнире ожидаются высокие призовые.

«Мы располагаем значительным призовым фондом. Победители получат 40 тысяч долларов. Для многих видов спорта это большая сумма, поэтому ожидаем повышенный интерес. Кроме всего прочего, мы предоставляем бесплатный перелет или переезд всем участникам, а также бесплатное проживание. Всего ожидаем около 6500 спортсменов в турнире. Надеемся на широкий отклик. Пригласительная кампания уже началась. Важно отметить, что приглашения будут строиться как на основе взаимодействия с федерациями разных стран, так и на персональной основе. Основой их будет рейтинг спортсмена и его успех в различных европейских и мировых первенствах», — сказал Сорокин на пресс-конференции, которая проходила в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Ранее Сорокин рассказал, что в Играх дружбы ожидается участие спортсменов не менее чем из 70 стран. Турнир пройдет с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Алексей Сорокин (руководитель)
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