Сорокин: «Игры дружбы — это не политическое соревнование, поэтому мы приглашаем не страны, а спортсменов»

Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин рассказал, как проходит подготовка к мероприятию.

«Подготовка идет планомерно, ритмично и в рекордные сроки, потому что времени у нас мало. Все виды спорта согласованы, объекты все определены. Мы уже приступили к пригласительной кампании, посмотрим, какой получим отклик. Надеемся на хороший результат, но так как мы в самом начале, говорить о результатах рано.

Уже как минимум представители 15 стран откликнулись в разных видах спорта. У нас не политическое соревнование, поэтому мы приглашаем не страны, а спортсменов, представляющих свои страны. Нет необходимости говорить о том, что все будут выступать с флагом и гимном без каких-либо ограничений", — цитирует ТАСС Сорокина.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.