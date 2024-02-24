Александр Меньков рассказал, почему решил пропустить зимний сезон

Победитель чемпионата мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков рассказал, что решил пропустить зимний сезон, чтобы лучше подготовиться к летним Играм БРИКС и Играм дружбы.

«Я решил пропустить зиму. Мне нужно как следует отдохнуть перед летним сезоном, в котором будет очень много важных стартов. Хочу как можно лучше подготовиться к тем же Играм БРИКС и Играм дружбы», — цитирует Менькова ТАСС.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Игры дружбы состоятся с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.