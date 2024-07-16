Игры дружбы
Новости
Статьи
Главная
Игры дружбы

Сегодня, 13:46

Агапитов сообщил, что не обладает официальной информацией о переносе Игр дружбы

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что у него нет официальной информацией о переносе Всемирных игр дружбы.

Ранее во вторник Агапитов сообщил, что запланированные на сентябрь Игры дружбы перенесены на 2025 год.

«Официальной информации у меня нет, говоря о переносе, я опирался на открытые источники. Информацию о переносе я не имею право озвучивать», — приводит ТАСС слова Агапитова.

Всемирные игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Ожидалось, что большинство соревнований состоятся на территории Олимпийского комплекса «Лужники» в столице. Всего в программе значилось более 30 видов спорта.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов не принимать участия в Играх дружбы.

Источник: ТАСС
1
0
Читайте также
Тхэквондистку Джонс пустили на Олимпиаду после заключения психиатра
Жиру объявил о завершении карьеры в сборной Франции
Посла Украины вызвали в МИД Индии после слов Зеленского о визите Моди в РФ
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург
Военный эксперт указал на нарушение Женевских конвенций боевиками «Азова»
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агапитов: «Игры Дружбы перенесены на 2025 год»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости