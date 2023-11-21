Агапитов считает политически ангажированной позицию ВАДА в отношении Игр дружбы

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов рассказал, что думает о позиции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении Игр дружбы.

«ВАДА полностью провалило свою работу по антидопинговой деятельности. Например, на Олимпиады 2008 и 2012 годов агентство допустило больше 60 тяжелоатлетов, которые использовали допинг, это факт, который они сами констатируют. Пустые лозунги, двойные стандарты, политическая ангажированность, пробелы и парадоксы в правилах, укрывательство и замалчивание фактов», — приводит ТАСС слова Агапитова.

Президент Федерации тяжелой атлетики России отметил, что действия и заявления ВАДА уничтожают доверие к организации. По его мнению, ситуация напоминает терроризм с яркими политизированными целями.

«Атлетов отстраняют из-за «неправильного» гражданства, угрожают их безопасности, запрещают странам проводить мероприятия, диктуют, в какой форме можно выступать, выдают разрешения на использование допинга «своим», поддерживают накачанных гормонами трансгендеров, увечащих свое здоровье.. Это все противоречит заявленным целям ВАДА», — добавил Агапитов.

17 ноября генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы. По мнению агентства, на турнире организация не сможет наблюдать за соблюдением антидопинговых правил, поэтому атлеты не будут обеспечены системой справедливости. В Международном олимпийском комитете (МОК) также считают, что участие в Играх дружбы будет противоречить рекомендациям организации.

Президент ОКР Станислав Поздняков отметил, что ни МОК, ни ВАДА не имеют морального права запрещать России проводить Игры дружбы.