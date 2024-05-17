«Казань должна стать тем образцом, на который будут смотреть в будущем». Игры БРИКС в Казани на низком старте

Интервью министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова.

12 июня стартует уникальный мультиспортивный турнир — Игры стран БРИКС. Впервые в рамках этого экономико-политического альянса пройдет настолько масштабный старт. Ранее организаторы ограничивались небольшим фестивалем для молодых спортсменов в нескольких видах, однако в Казани в 2024 году совсем иной подход. Больше 25 видов спорта, не менее 60 стран-участниц, и свыше пяти тысяч гостей без каких-либо возрастных ограничений. О том, как проходит подготовка к соревнованиям, в интервью «СЭ» рассказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Благодаря Играм БРИКС обновили объекты времен Универсиады-2013

— На какой стадии находится подготовка к Играм БРИКС на текущий момент? Допустимо ли говорить, что Казань готова принять соревнования хоть завтра?

— Все идет по плану, в конце мая у нас пройдет итоговое заседание оргкомитета Игр, над проектом работают два сопредседателя, вице-премьер страны, помощник президента России, локально республиканский оргкомитет возглавляет раис республики. Так что все вопросы, какие есть, решаются оперативно, проблем не видим, видим только большой запрос и интерес.

В целом наш город заточен на проведение крупных турниров, во многом благодаря этому проект и родился. Конечно, проект не новый, страна-председатель в БРИКС уже несколько лет как проводит некие спортивные турниры, но все же они раньше имели фестивальный формат, было всего по несколько видов спорта. Но в прошлом году во время саммита в ЮАР проходил съезд министров спорта стран БРИКС и было принято решение сменить формат соревнований, организовать большой мультиспортивный турнир с приличным количеством разных видов спорта. И пригласить не только спортсменов из стран-участниц БРИКС, хотя их число и увеличилось до 10, но и позвать всех, кто захочет посоревноваться с нами.

Собрали оргкомитет, определились по форматам, объектам, видам спорта. Сейчас уже в финальной стадии подготовки, остается несколько недель до церемонии открытия. Она пройдет 12 июня в День России. Затем большая соревновательная программа на 18 объектах, больше 25 видов спорта только в основной программе, около пяти тысяч участников из более чем 60 стран мира. Постарались все организовать на самом высоком международном уровне благодаря тому опыту и команде профессионалов, которая работает с нами уже более 10 лет. В Казани мы разве что Олимпиаду еще не проводили, все остальные мировые события организовывали и всегда успешно.

— Какие последние насущные вопросы стояли перед оргкомитетом Игр БРИКС?

— Завершаем сейчас реновацию спортивных арен, к 1 июня они все будут полностью готовы. Проводим косметический ремонт деревни Универсиады, где будут проживать все атлеты. Пару недель назад открыли продажу билетов, и из общей массы в 100 тысяч билетов уже более 20 тысяч билетов реализовано. Так что главное — мы видим интерес, причем интерес не только со стороны татарстанцев, но и среди жителей остальной России и даже стран ближнего зарубежья, стран СНГ.

Также в рамках Игр БРИКС планируется саммит министров спорта, ждет большая дискуссия по поводу перспектив взаимодействия спортивного сообщества стран-участниц организации. Церемонию закрытия приурочили к национальному празднику Сабантуй, так что всех ребят, которые будут в Казани, как спортсменов, так и тренеров, судей, пригласим на праздничную площадку, покажем нашу самобытность, культуру, при этом инсталлируем туда спортивное шоу.

Реконструкция стадиона «Центральный». Фото Мэрия Казани

— Важнейшая инфраструктурная задача — это реконструкция «Центрального стадиона»?

— Вероятно, самая масштабная. Мы туда не заходили больше 10 лет со времен Универсиады-2013, так что работы было много. Поменяли практически всю начинку арены, обновили как трибуны, так и подтрибунные помещения, будет приятный и компактный стадион, он используется у нас и как резервный для футбола, но основная его составляющая все-таки легкая атлетика. Для этого на «Центральном» предусмотрено все, и в перспективе хотим проводить на этом объекте соревнования по легкой атлетике самого высокого уровня, как российские, так и международные. В программе Игр БРИКС легкая атлетика, разумеется, присутствует, так что это был отличный повод обновить наш стадион, привести его в порядок.

— В целом Казань до сих пор держится на уровне за счет инфраструктуры времен Универсиады-2013?

— Важнейший прорыв был сделан тогда, построили больше 30 объектов, включая деревню атлетов. Мы за ними тщательно следим, неплохо содержим, но подобные крупные соревнования — это еще и возможность провести реновацию. Речь идет не только о строительных работах, ремонте коммуникаций, но и обновлении инвентаря. В спорте ежегодно меняются регламенты проведения соревнований, так что это процесс постоянный. Нас ждут, по сути, новые сооружения с новой начинкой в привычном месте. Так что это теперь уже и наследие Игр стран БРИКС.

— Удивляет присутствие в списках объектов для реновации Центра волейбола, который обновляли совсем недавно к чемпионату мира по волейболу. Какие конкретно работы проходили на объекте?

— Каждый объект имеет свои нюансы, что-то не успели сделать тогда и запланировали к работе сейчас. Каждый год есть что ремонтировать, смета по Центру волейбола точно не самая большая, гораздо больше усилий мы вложили в Центр бокса и настольного тенниса, в Дворец водных видов спорта. В гребной канал, где, помимо прочего, обновили лодочный парк. Приоритет был отдан тем объектам, куда давно уже не заходили.

— То, что Казань, по сути, впервые проводит Игры стран БРИКС в формате крупного события, усложняет задачу либо, наоборот, дает простор для организаторского творчества?

— В последнее время у нас такой формат жизни, что, хочешь не хочешь, многое приходится додумывать самим. Но у нас большой опыт, компетентные специалисты. Совсем недавно мы первыми провели Игры стран СНГ, для многих проект казался однократным экспериментом, тем не менее он растет и развивается, проходил в Минске, Азербайджан и Армения задумываются над тем, чтобы продолжить эту эстафету.

В этом году провели «Игры будущего», подобных событий в мире в принципе раньше не проходило, все регламенты соревнований писались с нуля. Так что не испугались и решились переформатировать Игры БРИКС. И уже наш регламент будет тем ориентиром, который поможет организаторам следующих лет. Надеемся, что получится задать тренд и добавить Игры стран БРИКС в международный спортивный календарь как важное событие.

Талисман Игр БРИКС. Фото bricskazan2024.games

Все возрастные ограничения сняты — ждем всех сильнейших спортсменов

— Много говорится о количестве участников, но что касается их качества — стоит ожидать звезд первой величины?

— У нас нет конкретного KPI привести всех лучших из лучших, потому что мы все понимаем, что проекту не больше года с момента идеи, а у каждого спортсмена есть свой график подготовки. К тому же, давайте будем откровенными, в июле уже стартует Олимпиада, и все закладываются на Париж. Тем не менее вопрос важный, каждая страна будет решать сама, кого конкретно отправлять в Россию. Есть понимание масштабов каждой делегации, что касается именных заявок, они формируются обычно ближе к старту соревнований. Наши двери открыты всем, повлиять на ситуацию мы не можем, единственное скажу, что от сборной России мы надеемся увидеть наших первых номеров, которые покажут себя дома во всей красе.

— В прошлые годы на Играх БРИКС были возрастные ограничения. В Казани их не будет?

— Возрастных ограничений у нас нет, была такая мысль — сделать турнир юношеским или молодежным, но в итоге от этого отказались с целью повысить значимость и уровень соревнований. Так что участвовать могут все — как юниоры, так и взрослые, понятно, что в художественной гимнастике, вполне вероятно, будут и весьма юные спортсмены, в скейтбординге, других видах. Всех, кто готов, — всех ждем.

— Живой пример, россиянка Евгения Чикунова ездила в прошлом году в Дурбан, и ей очень понравилась атмосфера на Играх БРИКС. Она переживала, что в этом году в Казань ее не пустят по возрасту. Дорога открыта?

— Конечно, с нашей стороны после долгих дискуссий все ограничения сняты. Так что вопросы теперь к федерации плавания, у кого-то в эти даты есть альтернативные старты, этот фактор может сыграть. Но мы настроены на то, что приедут лучшие из лучших максимально во всех дисциплинах.

— Какой главный критерий будет учитываться при подведении итогов соревнований оргкомитетом Игр?

— Мы хотим увидеть настоящий праздник спорта. Значит, нужно, чтобы все поставленные перед нами задачи были выполнены на эталонном уровне. Потому что Казань сейчас должна стать тем самым образцом, на который будут смотреть организаторы будущих Игр БРИКС. Это наше наследие для мирового спорта.

— Касательно дискуссий о конкуренции с МОК, вы считаете, что турнир существует сам по себе или и правда частично заходит в сферу интересов Международного олимпийского комитета?

— Мы работаем не с МОК, а напрямую с государствами-членами альянса, а также с дружественными БРИКС странами. Никакого политического окраса у этих Игр нет, это регламентное мероприятие в рамках подготовки к саммиту БРИКС. Единственное, мы изменили формат, расширили программу, подошли к вопросу более комплексно. Никакого противопоставления нет, заявка открытая. Никого не заставляем, наоборот, милости просим всех, кто изъявляет желание в дружеском соперничестве определить сильнейшего.