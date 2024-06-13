Сестра Вероники Кудерметовой — лидер сборной на Играх БРИКС. Как выглядит теннисный турнир в Казани?

Полина ведет страну к победе на домашних кортах.

Практически на любых крупных летних мультиспортивных стартах теннисные соревнования всегда привлекают повышенный интерес. Игры БРИКС наверняка тут не станут исключением, тем более что среди участниц от России заявлена талантливая Полина Кудерметова. 21-летняя сестра Вероники Кудерметовой экспертами называется одной из главных надежд страны. В перспективе Полина может даже обойти по наградам Веронику, а пока что Кудерметова-младшая ведет российскую команду к победе на Играх БРИКС. Турнир пройдет в интересном формате, без личного первенства, только в командах — причем разделенных по гендерной принадлежности.

За сборную в Казани сыграют сестра Кудерметовой и победитель Orange Bowl

Теннис — один из ключевых видов спорта для Татарстана. Татары гордятся Шамилем Тарпищевым, Маратом и Динарой Сафиными. Сегодня главные звезды тенниса в республике — это сестры Полина и Вероника Кудерметовы. И пока старшая сестра играла на больших турнирах в Европе, младшая нашла окно в календаре для участия в Играх БРИКС в столь близкой для нее Казани. 165-я ракетка мира без вопросов главное действующее лицо не только российской делегации в теннисе, но и в целом для всего теннисного турнира в рамках этих мультиспортивных соревнований. Однако и помимо Кудерметовой в российской команде есть на кого посмотреть. Интерес вызывает и № 267 рейтинга WTA Елена Приданкина и 438-я ракетка планеты Екатерина Маклакова. Капитаном сборной назначена Евгения Манюкова, чемпионка СССР и победительница «Ролан Гаррос» в смешанных парах.

Мужскую команду составили 540-я ракетка мира Илья Симакин, № 980 мужского рейтинга Игорь Кудряшов и действующий чемпион юниорского Orange Bowl Данил Панарин, который пока занимает в рейтинге ATP 1266-ю строчку. Возглавил мужскую сборную России заслуженный тренер России Владимир Горелов.

Соревнования стартовали сразу после церемонии открытия Игр БРИКС в среду и продлятся до среды, 19 июня. Медали будут разыгрываться в мужском и женском командных зачетах. Стартовали соревнования с кругового турнира у мужчин. Россия попала в одну группу с командами из Узбекистана, Таджикистана и Абхазии. В другой половине сетки собрали сборную Белоруссии, Индии, Киргизии и Пакистана. Сборные России и Белоруссии были «сеяными», то есть точно не могли встретиться друг с другом уже в рамках групповых игр. И в плей-офф, вероятнее всего, встреча если и случится, то в матче за золото.

Игры БРИКС — редкая возможность для теннисистов сыграть командный турнир

Начали россияне за здравие, без видимых трудностей обыграв теннисистов из Таджикистана со счетом 3-0. Сначала Игорь Кудряшов обыграл Сомона Амонова, затем Данил Панарин был сильнее Косими Ахмаджонова. И наконец пара Илья Симакин/Игорь Кудряшов обыграла дуэт Сомон Амонов/Собир Саидов. Параллельно Узбекистан оказался сильнее Абхазии, а Белоруссия — Киргизии.

У девушек участников набралось больше, поэтому команды разделили сразу на три группы, где «сеяными», помимо россиянок и белорусок, оказались представительницы Индии. Женская сборная России в группе оказалась вместе с Киргизией и Узбекистаном. Белоруссия — с Ираном и Пакистаном, а Индия — с Таджикистаном и Республикой Сербской (автономный регион в составе Боснии и Герцеговины). Для последней команды возможность выступать как отдельная сборная особенная, тем важнее их победа над командой Таджикистана.

В параллельных матчах Иран оказался сильнее Пакистана в «исламском дерби», а Узбекистан обыграл Киргизию. Вновь, как и у мужчин, напряженной борьбы не было — каждый матч завершался всухую в пользу фаворита. При этом главные претенденты на золото, Россия и Белоруссия, в женской сетке в борьбу еще не вступали. Девочки впервые выйдут на корт казанской Академии тенниса, построенной в рамках подготовки к Универсиаде-2013, утром пятницы. Играть предстоит против Киргизии. Параллельно на соседнем корте мужчины сыграют уже свой второй матч в группе против Узбекистана.

Теннис — один из немногих видов спорта, на котором практически не отразились международные санкции. WTA и ATP с самого начала занимали разумную позицию и защищали права россиян, допуская пусть и в нейтральном статусе, но на все турниры под своей эгидой. Более того, международные федерации встали на сторону наших спортсменов даже в конфликте с британским Уимблдоном. Единственное, чего не хватало — это командных соревнований и турниров в России. Кубок Дэвиса и Билли Джин Кинг для сборной России под запретом, так что Игры БРИКС редкая возможность для Кудерметовой и остальных снова почувствовать командное единение.