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Сегодня, 21:15

У России золото в футболе! Во время Евро-2024

Сборная России выиграла золото в фиджитал-футболе на Играх БРИКС
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Футболисты сборной России празднуют победу над Бразилией на Играх БРИКС.
Фото bricskazan2024.games
Правда, в фиджитал-версии на Играх БРИКС.

Игры БРИКС. Футбольное двоеборье. Финал
Россия — Казахстан 9:7 (после диджитал-части — 6:5)

Евро-2024 — это очень интересно, конечно. Особенно матчи сборной Англии или 0:0 от Франции и Нидерландов. А от сборной России 9:7 в финальном матче не хотите? Пока в Германии фавориты катают унылые 0:0 и 1:0, в Казани на Играх БРИКС сборная России взяла золото в тяжелейшем матче с Казахстаном, в «Баскет-холле» собрался полный зал, а дети спустя час после матча стояли с плакатами в честь любимых киберспортсменов.

Во что вообще играли?

Россия уже была чемпионом мира по болотному футболу, по пляжному футболу (и это, видимо, последнее наше футбольное золото — в 2021-м в Москве), выходила в финал ЧМ по мини-футболу в 2016-м, была чемпионом Европы 64 года назад. Теперь у нас есть золото крупного турнира в фиджитал-футболе.

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И турнир был весьма представительным с точки зрения покрытия глобуса: Куба, Вьетнам, Бразилия, Узбекистан, Венесуэла, Иран, Казахстан, Белоруссия.

Правила простые: сначала команды играют шесть минут на приставке в Volta Football, затем 10 минут в мини-футбол. Счет складывается с одинаковым весом. На «физическом» этапе команды проводят два тайма по пять минут на площадке размерами 38х18 метров в формате 5х5. Строго говоря, это не совсем мини-футбол — есть борта и ворота шире.

Для понимания: сборную по фиджитал-футболу с недавних пор курирует РФС.

Путь к победе

В четветьфинале Россия обыграла Абхазию 9:3, Казахстан убрал белорусов 12:8. В полуфинале россиянам противостояла Бразилия, а любая Бразилия в футболе — это уже опасно. Ведь, как мы знаем из штампов, любой бразилец в детстве кудесничал с мячом на Копакабане (в Рио-де-Жанейро живет всего 4% населения страны). Так или иначе, в футзале бразильцы всегда были сильны.

Поэтому надо было побеждать в PlayStation. Что наши и сделали — 4:2. А затем добили соперника в физическом футболе 4:0. Оказывается, сюда бразильцы привезли третью фиджитал-сборную. А узбекские коллеги рассказали, что в Казань приехали блогеры, которых по сути пришлось учить и мини-футболу, и киберфутболу. Но они быстро освоились, и на узбекском YouTube матчи ребят били рекорды по просмотрам.

Финал для россиян сложился крайне сложно. Версию в «фифу» они выиграли со счетом 6:5 — игру транслировали по кубу, а игроки сидели за техникой на сцене, где обычно танцуют чирлидеры.

Потом за небольшую паузу киберспортсмены спускаются по лестнице на арену и там демонстрируют скиллы футбола.

Казахстанцы долго шли плотно в счете, но несколько подключений их вратаря привели к голам в пустые ворота, а вот россияне в обороне стелились намертво.

Кончилось все красиво — команде вручили настоящий кубок, который наши парни поднимали, будто победители Лиги чемпионов или Евро-2024. Казахстанцам за второе место достался поменьше, не обидели и «бронзовых» венесуэльцев.

Есть ли у этого футбола будущее?

— Что посоветовать нашим футболистам, чтобы побеждать? (Смеется.) Не стоит преувеличивать значение нашей победы, — рассказал Роберт «Уфенок» Фахретдинов, который «вышел» только в диджитал-части из-за разрыва крестообразных связок на Играх будущего. — Конечно, приятно победить на Играх БРИКС, но мы уступили на Играх будущего. И дай бог, на Олимпиаде этот формат примут. А так готовимся к Играм будущего в Дубае в 2025-м.

Мы знали уровень игроков Казахстана, что будет нервно. Эти турниры будут только развиваться, было круто увидеть полные трибуны.

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Преимущество нашей команды — те киберспортсмены, что у нас есть в составе, сильны в футболе. Даня Абельдяев — вратарь академии «Зенита», Степа Михович — выпускник «Динамо», Антон Кленов — «Химок», — рассказал Уфенок.

Тот самый Степа «Фанки» Михович в ответ на вопрос о рецепте для золота российских футболистов ответил «кайфовать».

На самом деле, формат весьма зрелищный и перспективный, и атмосфера в «Баскет-холле» реально напоминала крупные международные турниры — что было на этих Играх БРИКС не во всех видах спорта. Можно доработать показ диджитал-части для зрителя, но, учитывая, что у истоков Игр будущего стоит Россия, этот формат точно надо развивать. Тем более что в нем мы как бразильцы в большом футболе — выигрываем.

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