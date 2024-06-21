Знаменитый прыгун в воду Илья Захаров отвечает оппонентам России.

Когда в микст-зону казанского бассейна привели олимпийского чемпиона, посла Игр БРИКС Илью Захарова, я ему честно сказал: «Ну а о чем говорить? Все уже сказано», и мы начали обсуждать, почему на прыжки в воду не приехали китайцы. В итоге этот разговор с завершившим карьеру прославленным прыгуном перерос в эмоциональный диалог, по ходу которого Илья выдал несколько мощных цитат.

Это не наша проблема, что остальные страны не готовы к Играм БРИКС

— Я не знаю, почему китайские прыгуны не приехали, — говорит Илья. — Они были приглашены в Казань. Почему они выбор сделали не в пользу Игр БРИКС? Мое мнение — они сделали акцент на другие соревнования.

— Это понятно, но у них есть шесть составов.

— Прислали бы какой-нибудь состав, да! Это можно связать с политикой, политический ход. Почему нет? Я тоже думал, что приедут ребята, хотя бы пятый состав. С нами посоревноваться, себя замотивировать. Но выбор сделан в пользу другого. Видимо, у них свое понимание, проверяют нас. Потому что момент политически настолько серьезный, что Китай выбирает собственную линию поведения. Сейчас соревнования пройдут — они скажут: «Лучше б мы приехали на Игры БРИКС в Россию, а не на свои соревнования». И в следующем году уже приедут к нам.

— А это не вопрос к нашей федерации, что на некоторые дисциплины выходит один участник? Получается, в спортивной дипломатии мы не преуспеваем?

— Однозначно не так. Объясню почему. Я сейчас сам представляю федерацию, и мы рассылали письма вообще всем основным конкурентам, кто к нам мог приехать.

— Мексиканцам, другим?

— Конечно, для нас никакой сложности это сделать. Поэтому я не знаю, как назвать их неприезд.

— Может, надо было еще позвонить? 20 раз позвонить.

— Сколько им звонить? Мы готовились за полгода. За год мы еще не знали, что эти соревнования состоятся. Еще и Игры дружбы объявили, не забывайте. Плюс у нас есть свои составы. Но к Играм БРИКС мы готовились на сто процентов! Заявки мы послали, пожалуйста, приезжайте соревноваться. Всю документацию готовили, обрабатывали все запросы по полной.

Фото Global Look Press

— Ваш многолетний напарник Евгений Кузнецов в Играх БРИКС поучаствовал. Вы не хотите тряхнуть стариной? Призовых могли бы поднять... В синхронном плавании тоже.

— Нет, нет, спасибо. Возвращаясь к представительству — думаю, много факторов, почему не приехали. Не только же к нам, на прыжки в воду. У нас в миксте прыгала одна пара. Ну как тут может быть виновата федерация? В чем?

— Что не убедили никого приехать. Не дожали.

— А дайте тогда нам, пожалуйста, финансирование еще на миллионов 150. И тогда мы будем уговаривать. У нас есть всероссийские соревнования, детские, юношеские, на которых мы поддерживаем тренеров и спортсменов. Вообще без проблем, мы поддержим кого угодно, привезем сюда, если у нашей федерации будет финансирование.

— Можно сказать, что есть проблема с деньгами в вашем виде спорта? Не футбол все же.

— Проблемы как таковой, особенно в этом году, нет. Но если мы говорим о привлечении более серьезного количества команд из других стран, с сильным составом — тогда, естественно, нам нужно большее финансирование. Такое, например, как в футболе. Мы, конечно, будем отрабатывать его — скажем: «Ребята, у нас солидные возможности, мы вам платим, приезжайте к нам». Как мы можем еще их убедить? Они же тоже продумывают, нужны ли им эти соревнования.

Если нужны — то зачем, если не нужны — то почему. Мы говорим — у нас первый состав будет выступать здесь. Мы свою работу выполнили. Вы же видели — мы никого из молодежи не вызывали, вышли основой. Если вам интересно получить этот опыт, пожалуйста, приезжайте. Думаю, такой ответ будет самым понятным для людей. Для нас Игры БРИКС — серьезный старт. Мы доказали это тем, что провели отборочный чемпионат России перед Играми. И уровень на чемпионате России был выше, чем на Играх БРИКС. Поэтому наших ребят за что судить вообще? Они вышли готовые. У нас девчонки выступили одни вместе с ребятами — и заняли второе место среди них. Это же круто! Наши были готовы выступать со всеми. И дело не в призах и финансах, как многие думают. Но так случилось, что другие почему-то были не готовы. Это уже не наша проблема. Хотя у нас выступили восемь стран!

Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Видишь флаг Германии на открытии и думаешь: классно!

— С точки зрения популяризации — вы готовы к нестандартным методам? Загитову научить прыгать и с ней синхронный прыжок сделать, условно.

— Конечно, без проблем. Отличная идея. Я много видов спорта здесь видел. Нужно, чтобы мы перемешивались друг с другом, прославляли спорт, особенно сейчас. Слава богу, мы как страна вообще создали эти соревнования. В кучу собрали все виды спорта, и к нам приехали даже не совсем дружественные страны. Я сижу на открытии, смотрю — Германия идет. Или флаг Великобритании.

— А они точно приехали?

— Флаги были. Может, в каких-то экзотичных видах спорта.

— А для вас они прямо недружественные?

— Нет, я никак не сопоставляю со спортом ни в коем случае. Но их сейчас так называют, время такое. Если мы скажем «дружественные», это вообще неправильно. Но, наоборот, приятно их видеть. Видишь флаг Германии и думаешь: вот это классно! Мы как страна отводим другие моменты в сторону и говорим: идите лесом со своей политикой. Мы создадим свое и будем дружить.

Фото Al Bello, Getty Images

МОК ставит условия, которые мы как спортивная держава не можем выполнить

— Читал ваши слова про Олимпиаду, что вы скорее за то, чтобы не ехать, не получать статусы. Почему не дать спортсменам решить?

— А кто-то разве запрещает?

— В случае прыжков в воду вроде бы руководство федерации заявляло, что не хочет отправлять спортсменов.

— Доступ есть. Кто хочет — пожалуйста. Но есть же условия определенные, которые ставим не мы, а МОК.

— А финансировать такого человека будут?

— Федерация? Нет. На это не выделяются средства. Федерация ничего не может сделать, к сожалению.

— Но дзюдоисты, по сути, ездят сборной. А вот в пятиборье сразу лишили ставки девушку, которая подалась на нейтральный статус. Это разные подходы.

— Я все же останусь при своем мнении. Как ни крути, сейчас очень тяжелое время. Блин, нейтральный флаг — совсем другая история, я сам под ним выступал. Сейчас нам весь мир почему-то говорит: «Давайте поедет либо вот этот спортсмен, либо вот этот. Все». Вы сами прекрасно знаете, что у нас каждый спортсмен военнообязанный. И все лидеры принадлежат к каким-то структурам — ФСБ, МВД, Росгвардии. Так испокон веков. Как наш основной состав поедет выступать? Никак. Кого мы тогда будем везти?

— Спортсмен без ЦСКА не выживет?

— Уволиться, чтобы поехать на Олимпийские игры? Думаю, это вообще не проблема. Просто МОК ставит условия, которые мы как спортивная держава не можем выполнить и не будем.

— Но спортсмены же индивидуально должны принимать решение, а не слушать приказы сверху. С этим вроде бы никто не спорит.

— А им решение и не говорят. Но такое время, к сожалению. И наших спортсменов — как их можно не понять? 20-летний Руслан Терновой, у которого пик карьеры, должен был ехать на Олимпиаду. Это ужас.

— Но, если выбирать между плохим и очень плохим, выпрашивать нейтральный статус не нужно?

— Точно не выпрашивать и не приползать. Будут идти переговоры, искаться компромиссы. Они и сейчас происходят каждый день, просто многие их не видят, многие этого не понимают. И проще сказать: зачем вы так неполиткорректно говорите, лучше б поддержали! А что поддерживать? Нас на колени ставят, а мы должны говорить, что ничего страшного, мы все равно будем выступать? Это что такое? Мы самая уважаемая спортивная держава на планете. Мы такого не допустим никогда. И мы с этими историями будем бороться, справляться, искать компромиссы.