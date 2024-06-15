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Париж-2024

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«Если бы не World Athletics, поехала бы на Олимпиаду». Лучшая спринтерша России защищает тех, кто согласился на нейтральный статус

Победительница Игр БРИКС Макаренко выступила в защиту спортсменов с нейтральным статусом
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Легкоатлетка Кристина Макаренко
Кристина Макаренко.
Фото ВФЛА
Интервью с победительницей Игр БРИКС Кристиной Макаренко.

На Играх БРИКС в Казани стартовал, вероятно, главный вид программы — королева спорта легкая атлетика. Отдельной строкой уже в программе легкоатлетов выделяют спринт. Сильнейшая бегунья страны все последние годы Кристина Макаренко легко подтвердила свой статус и победила, пусть и осталась недовольна своими секундами.

После победы Макаренко сфотографировалась с Натальей Комбаровой и Юлией Караваевой — наши девушки обнялись втроем на фоне трибун вместе с флагом России. Кристина призналась, что для нее это очень забытые чувства, ведь в отличие от других видов спорта российская легкая атлетика под баном с 2015 года. Тем не менее Макаренко поддерживает всех, кто готов ехать в нейтральном статусе в Париж, — и защищает наших спортсменов от огульной критики.

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Бежать под флагом в национальной форме — забытые ощущения

— Какие первые впечатления от победы?

— Результатом, конечно, недовольна. Результат, по сути, отвратительный. На это есть и свои причины. Не всегда все бывает гладко, но очень рада тому, что победила.

— Отчего такое недовольство, у вас же первое место?

— Результат, секунды явно не те, на которые я рассчитывала.

— Время прямо сразу отвратительное?

— Хотелось бы получше.

— Вы втроем после финиша фотографировались с флагом страны. Соскучились по таким ощущениям?

— Конечно, очень приятно, когда у тебя есть возможность бежать под своим флагом, в национальной форме. Мы уже отвыкли от этого всего. Ощущения такие, подзабытые, лет десять назад я бежала последний раз как спортсменка сборной России.

— Чувствуется поддержка зрителей?

— Конечно, большое им спасибо, что пришли за нас поболеть.

— Для лучших секунд нужны были сильные соперники?

— Нет, тут вопрос в моем собственном состоянии. Так получилось, что за неделю до старта Игр БРИКС я заболела и до сих пор немного не в лучшей форме, поэтому и такие секунды. Немного это расстраивает, не смогла показать то, на что изначально готовилась, что умею.

— На Играх БРИКС необычный формат — сразу финал без предварительных забегов. Это не помешало мешало показать лучшее время?

— С учетом моего не самого лучшего состояния здоровья один забег без предварительных, без полуфиналов — это даже лучше. Было попроще, не нужно было экономить силы. Но в целом большой проблемы не вижу, настраиваешься на один забег и выдаешь все сразу.

— Погодные условия были проблемой? В Казани необычайно тепло.

— Не просто тепло — жарко, очень жарко. Душновато.

— Лучше переносить финалы на вечернее время?

— Думаю, что так, ближе к вечеру было бы явно проще (забеги на 100 метров у девушек проходили в 16:00 по Москве. — Прим. «СЭ»).

— Завтра обещают дожди с грозой. Будет проще?

— А вот завтра у меня муж бежит, посмотрим.

— А вы 200 метров завтра не бежите?

— К сожалению, не прошла отбор. Немного не получилось по своим причинам.

— Мужу в дождь будет легче или, наоборот, сложнее?

— Конечно, труднее. Дорожка мокрая, скользкая, бывают еще ямы, неровности. Поэтому ощущения такие, будто в галошах бежишь, извиняюсь за выражение.

Легкоатлетка Кристина Макаренко
Фото Соцсети

Не должно быть такого, что призеры одни, а на пьедестале — другие

— Как оцените уровень конкуренции в легкой атлетике на Играх БРИКС? В других видах спорта ребята были не очень довольны.

— У нас то же самое, сильных соперников из иностранцев вообще как таковых здесь не было.

— То есть, по сути, открытый чемпионат России?

— Думаю, что так. Даже хуже, к чемпионату России ребята в лучшей форме будут, чем сейчас.

— Кого не хватило? Возможно, африканских сборных? Это ведь дружественные России страны, и там как раз сильный спринт.

— Не могу сказать, почему они не приехали, тут уже вопросы к организаторам этих соревнований.

— Как вам здесь атмосфера, чувствуется международный драйв?

— Не успела пока проникнуться этой атмосферой. Очень жарко, идем под солнцем, постоянно мокрые все, в таком состоянии, что внутри тебя все парит будто, сгоришь под этим солнцем. Болельщиков много, вот это очень здорово.

— Вы не раз выступали на этом стадионе, но перед Играми БРИКС его серьезно обновили. Довольны работами?

— Касательно стадиона пока не могу ничего сказать, не успела рассмотреть. Видела, что много заплаток на дорожках, но это уже другой вопрос, вероятно...

— Вас втроем признали призерами соревнований, в то время как в спортивной гимнастике вводили правило — не больше двух спортсменов из одной страны на пьедестале. В результате Ангелина Мельникова, например, уступила бронзу белоруске, которая была сильно ниже нее. Это справедливо?

— Конечно, несправедливо, так быть не должно, что призеры одни, а на пьедестале другие.

— Нужен принцип «кто победил — тот победил»?

— Разумеется. У нас сейчас спортсмены не имеют возможности выехать на международные старты и заработать хоть какие-то деньги. В легкой атлетике с этим вообще все очень тяжело, тут нельзя нас сравнивать с другими видами спорта. Все в отстранении два года, а мы уже 10 лет как, скоро юбилей. Так что в нашем виде спорта подобное точно было бы несправедливо.

— Можете тогда дать какой-то совет коллегам из других видов спорта, как пережить многолетнюю изоляцию?

— Эх, знаете, мне бы кто посоветовал! Ничего не могу сказать...

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Некрасивая история, люди настраивались и готовились — а Игры дружбы перенесли

— Что думаете о тех спортсменах из летних видов спорта, которые уже получили лицензии на Олимпиаду в Париж? Как раз в субботу появились списки первых аккредитованных на Игры.

— Им можно только позавидовать. Это очень здорово, когда ты, как и все спортсмены, тренируешься, соревнуешься, показываешь результат, который дает возможность выступать. Я, к примеру, два года бегала олимпийский норматив, но у меня не было шанса поехать на Олимпиаду, как у других спортсменов.

Хотя лично я ничего не сделала, чтобы меня там не было. Поэтому, с одной стороны, я очень завидую этим ребятам, а с другой... Уже, наверное, и отпустила эту ситуацию. Стараюсь реализоваться здесь, внутри страны, как могу.

— То есть если бы не сверхпринципиальная позиция чиновников из World Athletics, вы бы, скорее всего, поехали?

— Скорее всего, да.

— Есть люди, которые называют спортсменов, планирующих участвовать в Олимпиаде в Париже из России, «командой бомжей». Как вы к этому относитесь?

— Пускай называют... Знаете, люди ради этого единственного, возможно, шанса отдают всю жизнь, чтобы поехать на Олимпиаду. И когда нам говорят, что наши Игры дружбы будут лучше, чем Олимпиада... Не знаю, это ведь обесценивание какое-то других медалей, которые были завоеваны четыре года назад, восемь лет назад.

— Игры дружбы, возможно, теперь даже отменят.

— Сказали, что их перенесут...

— Тем не менее в этом году их нет.

— А вот люди настраивались, готовились, строили планы на сезон вперед, туда, на сентябрь. И получилось так... Некрасивая история.

— Наталья Спиридонова одержала победу в открытом чемпионате Малайзии под флагом России. Как вам эта новость?

— Наташа молодец, умница, что собралась и выехала. Рада за нее.

— Есть надежда, что это будет не разовая акция, а некая практика?

— Знаете, я вообще уже не живу никакими надеждами. Не думаю ни о чем. Это все очень тяжело — думать, что ты куда-то можешь поехать, а потом в итоге не поехать... Проходили, и не раз.

— Игры БРИКС сравнивать с Олимпиадой в Париже наивно?

— Я думаю — надеюсь, — что никто даже и не говорил, что это то же самое. Поэтому, разумеется, полный бред сравнивать их.

— И все же особенные какие-то эмоции от победы на этом старте есть?

— Учитывая мое состояние, вот честно, главное было — просто выиграть. Победить, и все.

— Эмоционально есть какое-то впечатление, что это какой-то большой успех?

— Нет, никаких вообще.

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