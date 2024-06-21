«Не согласен с решением об отстранении. Есть суверенитет страны, свобода мнений». Нашего гребца не пустили на Олимпиаду, и он победил на Играх БРИКС

Российский каноист Павлов не согласен с решением об отстранении от Олимпиады-2024

Интервью с каноистом сборной страны Михаилом Павловым.

Международная федерации каноэ старается соответствовать последним рекомендациям МОК и допускает до турниров под своей эгидой россиян. Пусть с ограничениями (под запрет едва не попали двойки, якобы это команда), в нейтральном статусе и с тщательной проверкой каждого, кто претендует на нейтральный статус. Михаил Павлов изначально политическое сито прошел, однако в последний момент из числа участников квалификационного турнира в Венгрии пропал. Причина — «неправильный», по мнению ICF лайк, в соцсетях. Павлова экстренно заменил 38-летний Иван Штыль. И все-таки добыл для страны заветную олимпийскую квоту! Она не именная, однако с большой долей вероятности именно Штыль вместе с Алексеем Коровашковым поедут в Париж. Павлов же отправился в Казань на Игры БРИКС, где уверенно победил в дуэте с Дмитрием Шаровым. В интервью «СЭ» Павлов рассказал, что думает о своем отстранении и каким видит будущее своего вида спорта.

Готовились к Играм БРИКС в ЮАР

— Какие у вас впечатления от этих соревнований?

— Здесь собрались сильные экипажи, есть неплохие команды. Прежде всего, конечно, братья белорусы выделяются, как мы их уже называем. Много достойных соперников, определенно хороший уровень. Спортсмены из Узбекистана также очень сильные, чемпионы мира все-таки. Результаты Индии радуют, интересные ребята. В финале на 1000 в одиночке парень был из Индии, финал — это уже много значит. Рад за него и за наших рад, за всех рад, но за индийца прям побольше всего, если честно.

— Как вам казанский гребной центр?

— Хороший, здесь красиво. Небольшой минус — это ветер. Боковые ветра гребцам-канонистам усложняют движение. Но мы с погодой ничего не сделаем. Так что условия супер, все хорошо. Спасибо большое Казани за гостеприимство, пусть больше проводят таких мероприятий. Казань становится настоящим городом спорта, так много всего здесь проходит. Рад самому факту, что поводятся эти соревнования.

— Впервые здесь выступаете?

— Я был здесь на Кубке президента и на универсиаде. 10 лет назад, даже больше, когда центр гребли в Казани только открывался.

Фото bricskazan2024.games

— Секундами своими довольны?

— Здесь считать секунды не совсем корректно, ветер. Все-таки надо сравнивать, когда штиль. У нас новый молодой экипаж, мы его создали только что на сборе. Не так много вместе работали, но показали достойный результат. Перспектива есть, осталось только трудиться.

— Как это вообще возможно — вы только встали в двойку, а уже вовсю выигрываете? Это вы так хороши либо остальные ребята не особо в порядке?

— Бывает, когда ребята сразу чувствуют и лодку, и друг друга с самого начала. Вот и получается хороший экипаж, быстрый, слаженный. Подготовка у нас была отличная, мы плотно в Африке готовились.

— Где конкретно в Африке?

— В ЮАР. Спасибо Евгению Викторовичу Архипову (президенту национальной федерации. — Прим. «СЭ»), что помог нам туда съездить, открыть новое место. Лично от меня, от молодых ребят. Спасибо за условия, которые у нас создаются в сборной.

Приглашали ребят из Бразилии и Китая, но все боятся, кому-то запрещают

— Как ощущается конкуренция на Играх БРИКС в гребле? В ряде видов спорта спортсмены говорят, что ее не хватает...

— Конкуренция, конечно, есть. Есть здесь и чемпионы мира, те же ребята из Узбекистана. Есть казахи сильные, другие спортсмены достойные. Да, это, конечно, не топовый уровень, не чемпионат мира, но это первые такие старты. Такой толчок для развития в этом направлении. Я думаю, что уже на следующий год, хорошо, через два-три года Игры БРИКС выйдут на мировой уровень.

— В следующем году спортивные Игры БРИКС проведет не Россия, а по очереди Бразилия. Будет ли у нее интерес с размахом проводить соревнования?

— Со временем все заинтересуются. Мы сейчас покажем такой уровень, масштаб. И другие страны тоже захотят себя показать.

— А вы, получается, пионеры этого направления?

— Да, первопроходцы, как Юрий Гагарин. Для начала все классно. Я читал интервью, где ребята из других видов спорта сравнивают Игры БРИКС с чемпионатами мира, Олимпийскими играми... Но послушайте, это же глупо сравнивать. Все только начинается. Вот год-два дайте нам, и будет все совсем здорово.

Фото bricskazan2024.games

— Гребля — один из тех видов спорта, в котором Россия сейчас представлена на международной арене. У вас есть возможность сравнивать с зарубежными стартами. Игры БРИКС из этого ряда выбиваются?

— В перспективе Игры БРИКС могут выйти на мировой уровень. Это пока новое начинание, еще не приехали Китай, Бразилия. Хотя бы добавятся эти страны, и будет интереснее. Это лидеры мировой гребли.

— Возможно, вы сами общаетесь с ребятами из этих стран, не пробовали лично пригласить в Казань?

— Общаемся, писали, приглашали. Вы же видите, какая сейчас ситуация... Все боятся, кому-то, как я понимаю, запрещают, грозят отстранением от Олимпиады. Пройдет Париж-2024, и следующие Игры БРИКС уже будут очень представительными, приедет много сильных спортсменов мирового класса.

— Те, кто отобрался на Олимпиаду, сейчас наверняка не хотят растрачивать силы?

— Разумеется. Игры БРИКС — это что-то новое. Люди не понимают, боятся. А мы показываем, что ничего здесь страшного нет. Это очень интересно, круто. Ничем не отличается по уровню проведения, статусу от чемпионата Европы, например. Так что в перспективе будем только набирать обороты.

С моим лайком просто искали повод — да и бог им судья

— Что скажете о ситуации с собственным отбором на Олимпиаду?

— Я уже как-то успокоился, и готовлюсь дальше. Готовился вот к Играм БРИКС. Как показали соревнования — подготовился успешно.

— С какими эмоциями следили за нашей двойкой, которая вас заменила и отобралась в последний момент на Игры в Париж?

— Все что не делается — все делается к лучшему. И хорошо, что у нас есть два-три экипажа в сборной, которые могут в любую секунду заменить друг друга и показать наилучший результат на мировом и европейском уровне.

— Иван Штыль в 37 лет вернулся в спорт и так драматично отобрался в Париж. Будете персонально за него переживать?

— Я переживаю в целом за нашу команду, за всех ребят. Пускай борются, пусть приносят медали. Это ведь для страны.

— Критикам вы так и говорите — россияне едут в Париж за медалями для страны?

— Я считаю, что это личное дело, ехать или нет. Понимаете, кто-то вообще 20 лет шел к тому, чтобы поехать на Олимпиаду. Так что почему бы и нет.

— То есть, по вашему мнению, каждый сам должен решать, как поступать в текущей ситуации?

— Конечно, у каждого своя жизнь, свой путь, своя карьера. Каждый сам его выбирает и идет к нему до последнего.

— Практика исключения спортсмена из заявки исключительно за «неправильные» лайки — это нормально?

— Если мое мнение спрашиваете, то я, разумеется, не согласен с этим решением. Все-таки есть свобода мнений какая-то, суверенитет страны. Это уже явно перебор.

— По статистике 70% людей ставят лайки в соцсетях машинально, не обращая внимания на контент.

— Да понятно, что просто искали повод. Вот им повезло, нашли... Захотят, найдут. Бог им судья.