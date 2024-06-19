«Всякие шмары нам не нужны». «Матч ТВ» отстранил комментатора за дикую фразу в прямом эфире

«Матч ТВ» отстранил комментатора за фразу о «шмарах» в прямом эфире

Резонансный случай на Играх БРИКС.

В Казани завершается седьмой соревновательный день Спортивных игр стран БРИКС-2024, куда были приглашены тысячи атлетов из разных стран. Российские спортсмены с большим отрывом лидируют в медальном зачете, а также ставят новые рекорды.

Но крупное спортивное событие в Казани не обошлось без скандала. 19 июня в разных Telegram-каналах, включая Baza, Mash и «Подъем», стали публиковать видео с комментатором Владимиром Иваницким, который сделал резонансное высказывание в прямом эфире трансляции.

Иваницкий комментировал соревнования Игр БРИКС по самбо и восхитился внешностью самбиста Кирилла Князькова. Во время выхода спортсмена на ковер комментатор посоветовал девушкам обратить на него внимание и добавил следующую фразу: «Всякие шмары нам не нужны».

«Светловолосый. С рыжинкой немножечко, даже нет — пшеничная... Красивый атлет, посмотрите какой. Жених настоящий. 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов. Мощнейший парень. 98 килограммов», — сказал Иваницкий в видеофрагменте, который распространился в Telegram.

Позже стало известно, что комментатора отстранили от работы на ТВ за некорректное высказывание. С заявлением выступил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

«По Telegram-каналам распространяется фрагмент видео с соревнований по самбо на Играх БРИКС, в котором комментатор Владимир Иваницкий допустил грубое и некорректное высказывание. Владимир не является штатным сотрудником нашего субхолдинга и привлекается на соревнования по единоборствам.

К сожалению, несмотря на огромный опыт, Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей в рамках работы на Играх БРИКС — соревновании, в котором мы, как федеральный спортивный канал, вкладываем огромное количество финансовых, технических и творческих средств. Принято решение отстранить Владимира от дальнейшей работы на Играх БРИКС.

От себя лично приношу извинения всем, кто вынужден был услышать подобные выражения в трансляции», — написал Тащин в своем Telegram-канале.

Владимир Иваницкий. Фото Соцсети

Иваницкий в комментарии RT признался, что его удивил резонанс в обществе из-за сказанного в эфире.

«Об отстранении мне сообщили только сегодня, — приводит слова Иваницкого RT. — Все пошло одномоментно. Сказали, что из-за произнесенного плохого слова. На какой срок отстранили — не сказали».

В интервью изданию «Подъем» Иваницкий пояснил, что под «шмарами» имел ввиду «теток, которые вешаются на хороших парней».

«Это вот недостойные такого парня, — цитирует Иваницкого «Подъем». — Это тетки, которые вешаются на хороших парней, а сами там настоящие шмары. Я удивлен такому интересу. Во-первых, это прямой эфир. В прямом эфире все что угодно может быть. Кого я там этим мог задеть или оскорбить, я даже не представляю. Что там, шмары обиделись, что ли?»

Абсолютно абсурдной сделал ситуацию сам «представитель русов» Кирилл Князьков. Он прокомментировал слова Иваницкого и рассказал, что у него есть девушка. Насколько они хорошая пара, отвечать он не стал.

«Данный комментарий воспринял негативно. У меня есть девушка», — ответил самбист «Подъему».

Князьков, кстати, завоевал золотую медаль в категории до 98 кг на соревнованиях по самбо на Играх БРИКС.

Комментатор Владимир Иваницкий является мастером спорта по дзюдо и самбо. С 2015 года работает на каналах холдинга «Матч».