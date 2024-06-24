Литовец, победивший на Играх БРИКС без борьбы, заявился на чемпионат мира. Разбираемся с чудесами в корэше

Андрюс Мажейка взбудоражил всех на соревнованиях в Казани, а затем повторил трюк с заявкой и отказом на чемпионате мира.

Последние дни Игр БРИКС в Казани подарили занятный сюжет. В турнир по борьбе корэш заявились спортсмены из Румынии и Литвы. Они должны были встретиться между собой в первом же круге, однако на помост не вышел ни первый, ни второй. При этом техническую победу почему-то присудили литовцу. Как такое вообще возможно и приезжал ли этот прибалтийский спортсмен в Казань на самом деле?

Снялся с турнира из-за травмы

Появление в списках участников турнира по корэшу спортсменов из Румынии и Литвы вызвало огромное удивление не только из-за того, что обе страны сейчас представляют западный блок, а их правительства относятся ко всему, что связано с Россией (в том числе к Играм БРИКС), крайне негативно. Есть здесь и культурный аспект, ведь два румына и один литовец решили посоревноваться в национальной татаро-башкирской борьбе корэш, хотя их страны вроде бы не имеют никого отношения к тюркскому миру. Тем не менее в Казани волей жребия в сетке плей-офф как раз между собой и встретились борцы из двух восточноевропейских стран НАТО.

Вернее, встретились очень своеобразно. На поединок не вышли ни румын Степан Карасени, ни литовец Андрюс Мажейка. При этом регламент соревнований был устроен так, что присудить техническое поражение обоим спортсменам не представлялось возможным — тогда ломалась бы вся сетка плей-офф. Поэтому победу присудили Мажейке, который на тот момент даже не присутствовал во Дворце единоборств «Ак Барс». Свой первый бой Андрюс также пропустил, проиграв право за выход в четвертьфинал борцу из Казахстана Адилету Жанбыршы. Поединок, на котором не было ни одного соперника, при этом победил один из отсутствующих, быстро стал интернет-мемом. Но, как бы это ни звучало, не все так однозначно. По информации «СЭ», Андрюс действительно приезжал в Казань. Более того, он планировал выступить — однако помешало состояние здоровья.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В Литве Мажейку не видели уже почти три года

О снятии Мажейки из-за травмы «СЭ» сообщили в оргкомитете соревнований. Изначально эта информация не вызывала доверия, особенно глядя на удивительный протокол, согласно которому Андрюс умудрился заочно «поучаствовать» в медальных разборках. Однако очевидцы видели литовца накануне дня соревнований в деревне атлетов. Вероятно, он обращался за медицинской помощью. «СЭ» обратился с запросом на эту тему в ФМБА России, которая занималась медицинским обеспечением Игр БРИКС. Тем не менее факт присутствия Мажейки в Татарстане подтверждается и тем, что в понедельник он заявился на чемпионат мира по борьбе корэш в селе Богатые Сабы в 80 километрах от Казани. Правда, сжатые сроки не позволили Андрюсу восстановиться, и на помост выйти он снова не смог. И вновь не без странностей в протоколах — техническая победа над неявившимся соперников и поражение... от румына Карасени из-за неявки литовца.

Мажейка, как рассказывают знакомые с ним спортсмены, уже несколько лет живет и тренируется в России. При этом его бывший тренер Сергей Касымов в беседе с литовским изданием LRT утверждает, что перестал заниматься с Андрюсом еще в 2021 году из-за больной спины спортсмена. О возможном завершении карьеры Мажейки заявил и президент Федерации борьбы Литвы Гедрюс Дамбраускас, сказав журналистам, что последний раз видел этого человека больше двух лет назад. Однако то, что Дамбраускас не общался с Мажейкой и что его федерация никого в Казань не делегировала, не говорит о завершении карьеры Андрюса. К тому же в Литве он был известен как борец вольного стиля. В апреле 2022-го, судя по соцсетям Мажейки, он проводил тренировку для бойцов клуба ММА в Клайпеде.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Борьба корэш движется по планете на пути к Олимпиаде

В январе 2023 года в материалах на сайте Литовской федерации борьбы в анонсирующих чемпионат страны текстах сообщалось, что «Мажейка начал охоту за титулом» и что он «уже довольно твердо стоит на ногах». Вполне вероятно, что карьера в олимпийских единоборствах, учитывая прежние проблемы со здоровьем, для него и правда теперь под вопросом, однако такие эксперименты, как участие в татаро-башкирском корэше, допустимы. Хоть и с риском рецидива во время тренировок, что и подтвердили Игры БРИКС. Сам факт интереса литовца к татарской борьбе также не должен удивлять, поскольку в Литве есть татарская диаспора, а польско-литовские татары как этническая группа известна еще с XV века. Часть проживающих веками татар в Литве давно ассимилировалась и даже приняла католичество, однако многие до сих пор сохраняют традиции своих предков.

В Вильнюсе и польском Гданьске действуют национально-культурные автономии татар. Регулярно проводится Сабантуй, во время которого наверняка проходят соревнования по корэш. До внешнеполитического обострения в 2022-м Татарстан активно сотрудничал с региональными властями Польши и Литвы, поддерживая инициативы местных татар по развитию национальной культуры. Кроме того, несмотря на возможный скепсис, интерес к татаро-башкирской борьбе в мире и правда растет. На том же чемпионате мира в Сабах собрались представители 40 государств, среди которых есть и Кения, и Афганистан, и Северная Македония, и Бангладеш с Палестиной. На текущий момент для соответствия нормативам МОК для подачи заявки на олимпийский статус корэш не хватает только борцов из Океании. Тем не менее в руководстве федерации корэш рассчитывают добиться признания, а включение вида в программу соревнований Игр БРИКС, Универсиады или Азиады — важный шаг на пути к этой мечте.