С Нагорным и Шубенковым, но без Листуновой и Ласицкене. Кого ждать на Играх БРИКС

Звезды российского спорта, которые готовы зажигать на соревнованиях в Казани.

Чуть больше двух недель остается до Игр БРИКС. Для многих российских спортсменов эти соревнования станут главным стартом сезона. Поэтому в столице Татарстана ожидается большое количество звезд нашего спорта — победителей и призеров Олимпиады, чемпионатов мира и Европы. Ждут на Играх БРИКС и титулованных иностранных атлетов. Однако полный состав сейчас назвать невозможно. Информация обновляется каждый день. «СЭ» определяет тенденцию по формированию составов.

Кого ждать

На Играх БРИКС разыграют медали в 27 видах спорта, из них 18 олимпийских. Почти в каждом олимпийском выступят те наши звезды, которые могли бы бороться за медали на Играх в Париже, но сделать этого не смогут.

Например, ждем почти весь цвет российской легкой атлетики (об исключениях чуть позже). Отборочными соревнованиями на Игры БРИКС стал командный чемпионат России, проходивший в Сочи. Почти все лидеры на нем подтвердили свой высокий статус: Данил Лысенко, Владимир Никитин, Кристина Макаренко, Полина Кнороз. Сенсацией стало третье место чемпиона мира Сергея Шубенкова, но и он отбор на старты в Казани прошел. Игры БРИКС легкоатлеты называют главным стартом сезона.

Полина Кнороз. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Таковым он будет и для представителей российской спортивной и художественной гимнастики, ведь в Париж никто из них не поедет. Однако окончательного состава на Игры БРИКС пока нет. Называют фамилию Даниеля Маринова, тем более он живет в Казани. А вот по поводу появления в заявке олимпийских чемпионов Никиты Нагорного, Давида Белявского и Артура Далолаяна у старшего тренера сборной Валентины Родионенко уверенности нет, хотя, например, Нагорный заявлял о намерении выступить в столице Татарстана. Из золотой женской олимпийской команды в составе на Игры БРИКС, по словам Родионенко, будет только Ангелина Мельникова.

На соревнованиях в Казани ждут и наших сильнейших фехтовальщиков, которых тоже не пускают на международную арену. Одним из амбассадоров Игр БРИКС является двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая, которая, несмотря на свой статус, говорила о желании взять саблю в руки. «Готовлюсь к Играм БРИКС, к Играм дружбы. Это большая честь, что ты можешь участвовать в этих соревнованиях как спортсмен. Для меня это дополнительная нагрузка, ответственность, но при этом незабываемая радость, что меня приедут поддержать близкие и друзья», — говорила Великая «Р-Спорт» в апреле. Ждут в Казани и другую двукратную олимпийскую чемпионку — Яну Егорян, с которой Великая билась в личном финале, а затем вместе брала командное золото на Играх в Рио.

Будут на Играх и не только наши саблистки-чемпионки. Так, в списке присутствует победительница Олимпиады в Токио в командной рапире Марта Мартьянова. Для нее, как и для Даниеля Маринова, соревнования тоже будут домашними, ведь спортсменка родилась в Казани. Вообще у местных болельщиков будет достаточно спортсменов, за которых можно болеть не только с флагом России, но и с флагом Татарстана: прыгуны в воду Мария Полякова и Никита Шлейхер, тяжелоатлет Зульфат Гараев, шахматист Владислав Артемьев и другие. Все они либо родились, либо живут, либо выступают за Татарстан, либо все вместе взятое.

Не зовут на Игры в Париж и российскую сборную по синхронному плаванию, которая в ХХI веке ни с кем не делилась золотом крупных международных соревнований. Значит, увидим сильнейшую команду в Казани вместе с трехкратной олимпийской чемпионкой, 16-кратной чемпионкой мира Светланой Колесниченко. «Практика показывает: на протяжении лет десяти наша страна лучше всех организовывала в Казани ЧМ по плаванию, ЧМ по футболу, ОИ в Сочи. Игры БРИКС — хороший показ другим странам в плане организации соревнований», — приводит слова Колесниченко Sport24.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Кого не ждать

Правило по участию работает и в другую сторону: если спортсмен имеет возможность и планирует выступить на Олимпиаде в Париже, то на Играх БРИКС, скорее всего, его не будет. Например, активно собирают олимпийские лицензии наши борцы. Среди них представители греко-римского стиля Милад Алирзаев и Сергей Семенов, которых в заявке на соревнования в Казани нет. Из призеров Олимпиад на Играх БРИКС ждут только Сергея Емелина, выступающего в категории до 63 килограммов.

Не стоит ожидать приезда в Татарстан и звезд российского тенниса. В данном случае потенциальное участие в Олимпиаде ни при чем. Для Даниила Медведева, Андрея Рублева, Мирры Андреевой и других теннисных селебрити даже без Игр в Париже в приоритете стоит выступление на турнирах ATP и WTA.

Еще одна причина отсутствия звезд в составе на Игры БРИКС — травмы. Так, врачи рекомендовали поберечься олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Виктории Листуновой, выступавшей на чемпионате России с болями в спине. Другой победитель и призер летних Игр Денис Аблязин сейчас восстанавливается после травмы колена. Его в Казани тоже не будет. Однако, как заявила старший тренер сборной Валентина Родионенко обоих она ждет на Кубке России в Новосибирске, который стартует в конце июля.

Под вопросом участие в Играх БРИКС олимпийской чемпионки Марии Ласицкене. Она пропустила командный чемпионат России в Сочи по причины травмы. Тем не менее, как сообщил тренер спортсменки Геннадий Габрилян, шансы увидеть ее прыжки в столице Татарстана еще есть. Все будет зависеть от хода реабилитации и состояния легкоатлетки.

Мария Ласицкене. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ходили слухи, что ради участия в Играх БРИКС свою карьеру хотят возобновить сестры Аверины. Однако гимнастки в разговоре с «СЭ» опровергли эту информацию. А вот шахматист Сергей Карякин хотел бы вернуться на международный уровень и выступить в Казани, вот только в состав сборной России его не включили. В команде всего два места для мужчин, которые заняли Владислав Артемьев и Андрей Есипенко.

Ожидается, что главными конкурентами нашей шахматной четверки станут спортсмены из Индии и Китая, хотя составы иностранных сборных тоже до конца неизвестны. В олимпийских видах зарубежные команды формируют команды, исходя из того, кто поедет на летние Игры-2024. Например, сборную Бразилии по плаванию представят в Казани 18 спортсменов, среди которых есть участники Олимпиад в Рио и Токио, но нет тех, кто представит страну в Париже.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Ожидается, что в соревнованиях примут участие представители более 50 стран.