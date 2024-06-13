Гребчиха Кира Ювченко знает, с чем сравнить.

На стартовавших Играх БРИКС в большинстве видов спорта у России оптимальный состав. Академическая гребля, в которой федерация сама отказалась от олимпийского отбора (хотя условия и правда были сложные), — тот случай. Одна из главных звезд нашей гребли — Кира Ювченко. По юниорам выигрывала чемпионат мира и Европы, сейчас чемпионка России в одиночке. Ездила на Олимпиаду в Токио в составе сборной ОКР — правда, осталась в резерве. И в Казани она одна из главных звезд в своем виде спорта.

К сожалению, на момент написания заметки понять, как выступили гребцы и будет ли Кира чемпионкой, не представлялось возможным — вкладка «Результаты» на официальном сайте Игр БРИКС решительно не открывалась. Но «СЭ» поговорил с 27-летней гребчихой перед открытием, на официальной фотосессии. Видеть наших спортсменов в форме российского флага, да еще когда они классно выглядят — бальзам для глаз (если такой вообще есть).

Однажды пришлось вытаскивать из воды и увозить в больницу

— Кира, а вам маникюр не мешает грести? — смотрю на красивые ногти фаворитки Игр БРИКС.

— Иногда мешает. Но хочется же! Ломала ногти во время заездов, но было все равно.

— А есть истории помощнее, чтоб было не все равно?

— Ну однажды меня забрали с соревнований на скорой помощи. Правда, я не гребла.

— Уже интересно.

— Мне было лет 7, греб мой отец, у нас же династия. Большая московская регата, не помню, какой год, но точно был жив канал «Россия-2». Я мелкая, ребенок на самовыгуле такой. Смотрела папин финиш, шла вдоль реки по щиколотку, кричала ему что-то. И тут напоролась на разбитую бутылку, прямо «розочку». В итоге меня пришлось вытаскивать из воды и увозить в больницу. И вместо того чтобы показывать финиш, все операторы пошли снимать, как меня запихивают в скорую помощь, перевязывают, обливают зеленкой.

— Стали звездой гребли еще до начала карьеры.

— Можно сказать, относительно.

— Честно, я нагуглил про вас за две минуты до этого интервью. Это нормально? Почему журналисты не доезжают до академической гребли?

— В контексте Олимпийских игр — до нее просто сложно доехать, там такая плотность, что не до нас, наверное. А если чемпионат России... вообще нужно заниматься популяризацией, согласна.

— Методы из ММА вам не нравятся? Треш-ток, дуэли взглядов?

— Наверное, нет. У нас лояльный вид спорта, не зря он называется греблей академической.

Кира Ювченко (в центре) вместе со сборной России по академической гребле на Играх БРИКС. Фото Федерация гребного спорта России

Неважно уже, какого уровня эти Игры — это дело десятое

— Как вам атмосфера на Играх БРИКС?

— Я рада вообще быть первоступом, так сказать, как и многие атлеты здесь, — да, Игры БРИКС были и раньше, но очень отрадно, что это первые такие большие соревнования на территории России за долгое время. И неважно уже, какого они уровня, это дело десятое. Да, мы ездим к белорусам, они к нам, раз в год проходит Большая московская регата, на которую приезжают другие страны. Но я очень скучала. Как и все атлеты, думаю, скучают по такому... международному воздуху на соревнованиях (Ювченко также принимала участие в чемпионате мира 2023 года, но он проходил за рубежом, в Белграде. — Прим. «СЭ»).

— А вы давно знали, кто будет вашими соперниками?

— Стартовые протоколы прислали за день до начала. Но соперников мы знали, все же приезжают заранее, тренируются. Мы видимся, здороваемся. С некоторыми знакомы давно. Со всеми говорили, перетерли. (Смеется.)

— Нормальные соперники есть, первые номера сборных? Вы же понимаете скепсис к этим Играм.

— Ну что значит «нормальные»? Я бы так не делила, на нормальных и не нормальных. Что такое хорошо и что такое плохо, как говорилось в стихотворении. Как относиться к соревнованиям — дело каждого спортсмена, но я думаю о том, что каждого соперника нужно уважать и каждый атлет имеет право на хорошее отношение. До того, как не щелкнул секундомер, не дали старт судьи, до начала любой игры абсолютно все равны. Неважно, кто откуда приехал.

— Можно сравнить Игры БРИКС по организации с Олимпиадой в Токио?

— Да, можно. Хотя бы потому, что Казань реально старается. Шаттлы есть? Да. Волонтеров много? Точно. Инфрастуктура налажена, медобеспечение есть, работа проделана большая, это видно. Приложение даже запилили, оно не костыльное. Попробуйте! Так что абсолютно сравнимо, получается.

— Академическая гребля отказалась от Олимпиады, это решение озвучил глава федерации Алексей Свирин. А вас спрашивали?

— Да, конечно. Я не хотела бы вдаваться в подробности, как принималось это решение, но у нас есть большая спортивная семья, в которую входит 1000 и 1 спортивная дисциплина, разные чиновники, это было очень семейное решение.