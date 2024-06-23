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«Организаторы повесили украинский флаг вместо российского. Мы пошли разбираться и снимать». Истории из вида спорта, где нас не отстранили

На Играх БРИКС состоялись соревнования по борьбе на поясах
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Участники соревнований по борьбе на поясах на Играх БРИКС
На Играх БРИКС прошли соревнования по борьбе на поясах.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Колорит Игр БРИКС на борьбе на поясах.

В последние дни Игр в Казани и Москве обострилась дискуссия о количестве стран-участниц. Скептики указывают на то, что кто-то не доехал, но одновременно сложно не упомянуть, что в последние дни за счет таких видов как брейкинг и татарская борьба корэш организаторам удалось сильно продвинуться в географии. Не в последнюю очередь — благодаря борьбе на поясах.

Наш человек в Израиле

Ехал на этот вид спорта ради экзотики — когда еще посмотришь вживую на такой колорит? И он был. Сенегалец долго ползал на коленях, завоевав бронзу, потому что его соперник не пришел (на схватку за медаль!) — его пришлось уводить медицинским работникам. Много зрителей, южные эмоции, полтора десятка стран вплоть до Палестины и Замбии.

Взгляд даже задержался на протоколе в борьбе вольным стилем в категории до 100 кг — там едва не пришлось встретиться израильтянину Итаю Пашинскому и иранцу Еисе Раваеи. В одном из первых материале с Игр БРИКС мы писали — если в Казань приедут несколько десятков стран, не избежать классических для больших мультиспортивных мероприятий историй со встречами сборных конфликтующих государств. По законам Ирана с представителями Израиля соревноваться нельзя. Но обошлось — оба вышли в схватки за третьи места, но их, как и во многих единоборствах, две. Так что выступали в разных поединках.

Судьба Пашинского — сама по себе лучшая реклама колорита Игр. Будучи самбистом, он решил выйти еще и в корэше, и в борьбе на поясах. До медали добраться не смог, хотя подобрался к ней очень близко. И интервью дает на неплохом русском с необычным акцентом.

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— Мои дедушка с бабушкой уехали из Советского Союза в его последние годы, с ними говорю на русском. Я первый раз в России вообще, — рассказал Пашинский. — Занимаюсь самбо и дзюдо, тренер предложил попробовать себя и здесь. Пояс и форму сам купил, ни одной тренировки толком не провел, чуть-чуть в зале поработал, взяли мешок, с ним готовился. Результат... Я просто сделал тупые ошибки, упал сам на себя. Не думаю, что в Израиле кто-то за мной следит. Мне пришло приглашение на самбо — приехал. Для меня это хорошая практика, и организовано все прекрасно — место, где спим, кушаем.

Про иранца Пашинский ответил максимально лаконично: «Мы не могли с ним встретиться, только в финале. Но не хочу говорить о политике».

Еще один представитель Израиля Артур Лалмиев о выступлениях за свою сборную говорить отказался. Но то, что над коврами в принципе висели недалеко друг от друга палестинский и израильский флаги, показывает, что Играм БРИКС удалось выдержать принцип «спорт вне политики».

Участники соревнований по борьбе на поясах на Играх БРИКС
Фото Спортивные Игры стран БРИКС

У меня уже все заклеено, пора уходить

Зато на чемпионате мира по борьбе на поясах в Астане год назад политические истории прорвались наружу. Об этом рассказал «СЭ» ветеран сборной, чемпион мира 37-летний Марат Усманов. На Играх БРИКС он уступил представителю Узбекистана на ранней стадии. Марат выразил гордость тем, что в этом виде спорта нет нейтральных статусов, и РФ выступает под своим флагом.

— На соревнованиях везде по миру играет наш гимн и вывешивается триколор. Никаких нейтральных флагов! — говорит Усманов. — В том году ездили в Астану на чемпионат мира под сводами разместили флаги всех стран-участниц. И посередине висел флаг Украины, а нашего не было! Хотя россияне как раз на турнир приехали, а украинцы — нет. Наши пошли разбираться, переговорили, сказали — снимите и повесьте правильный. У меня даже в телефоне видео есть. Наша команда сидела на трибуне и встала, когда вешали российский флаг, и запела гимн. Представляете картину?

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По словам Усманова, борьба на поясах популярна даже в Москве и совсем не экзотика:

— Первый этот вид попробовал в пять лет, еще в садике выиграл своем. Меня старший брат привел, а мы с еще одним братом-двойняшкой ходили смотреть. В столице есть несколько школ, спорт достаточно популярный среди молодежи. Так что мне скоро придется завязывать и уступать место следующему поколению. Наверное, пора. Сейчас на Играх БРИКС замандражировал и сгорел...

Посмотрите (снимает форму) — все приклеено тейпами, голеностоп, шея, плечи, все уже травмировано. По сравнению с обычной борьбой наша более бросковая, дзюдо тоже танцующая, а тут пояс есть — действуй сразу! Травм много...

Он еще и пояс дал потрогать со словами «не можно, а нужно». Оказывается, у каждого свой, чуть ли не именной. Но тот, с которым Марат выиграл два чемпионата мира, кому-то передал, а человек потерял. Обидно — на них автографы оставляют.

В общем, есть тут и традиции, и даже конкуренция.

— Уровень? Все серьезно здесь, хорошие ребята из Азии приехали, есть допинг-контроль. Так что ничего я в жизни не пил, только восстановительное. У нас серьезный спорт. Может показаться, что тут только Россия должна выигрывать, но это не так — другие страны сильно подтянулись. Риф Фаткылбаянович Гайнанов — основатель нашей борьбы, собрал тюркские виды, соединил в один. Но сейчас сильны представители Узбекистана, киргизы, Казахстан. Так что следите за нами! — напутствовал Усманов.

Давали бы побольше поводов. Мультиспортивные соревнования типа Игр БРИКС — отличная история, чтобы обратить внимание на такую древнюю красоту.

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