В Казани закрыли Игры БРИКС. Их назвали успешными

Финал совместили с традиционным татарским праздником Сабантуй.

Здорово, что возникла идея открывать/закрывать спортивные мероприятия не обычной церемонией с заезженным сценарием на стадионе, а чем-то оригинальнее. В Париже из открытия хотят сделать большой уличный концерт и процессию флотилии на Сене. Но даже в Париже не додумались бы совместить закрытие Игр с боями мешками и разбиванием кувшинов. Потому что у французов нет Сабантуя. А у татар — есть. И закрывали Игры БРИКС в рамках традиционного сельского праздника с тысячелетней историей.

Удивили иностранцев

Когда-то Сабантуй использовался в предвыборных кампаниях — на него приезжал президент России Борис Ельцин и с завязанными глазами разбивал кувшин. Теперь в татарских забавах предстояло поучаствовать привезенным в поселок Мирный участникам Игр БРИКС. Делегаты с четырех континентов примеряли на себя тюбетейки, бились мешками и занимались другими спортивными процедурами. Здесь, по крайней мере, Россия уже не могла у них выиграть с такой же гарантией, как последние две недели. Но лица спортсменов все равно были удивленными. Но удивленными приятно.

Само закрытие произошло скоротечно — на сцену вынесли 89 флагов стран-участниц, и раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что, «к сожалению, соревнования кончились», а заодно объявил Игры закрытыми. Не хватило только исполнения песни Pink Floyd «Another Brick's in the Wall» («Еще один кирпич в стене», — в переводе с английского) — ведь все мы теперь ждем новые Игры БРИКС в Бразилии.

В чем еще уникальность Игр БРИКС, до которой не додумается МОК? Глава Татарстана схитрил, сказав, что соревнования кончились. Ведь сев на самолет из Казани в Москву и проснувшись в понедельник... вы можете пойти на Игры БРИКС в акробатическом рок-н-ролле, вынесенные на арену «Динамо» на северо-западе Москвы. И возможность вот так «догнаться» — тоже прикольная фишка. Игры БРИКС как состояние души.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ехать не рекомендовали

Если серьезно, и гости, и организаторы остались Играми БРИКС довольны — и это, наверное, главное. Да, некоторые страны не приехали. Да, Россия выиграла много золота, и не везде у нее были серьезные конкуренты, но с точки зрения гостеприимства она сделала все, что могла. Если этим гостеприимством не захотели пользоваться — что ж, придут в следующий раз. Если друг проигнорировал ваш день рождения — это не повод рвать отношения. Особенно если вашему другу пришло письмо с призывом к вам не ходить и угрозой последствий. А узбекские коллеги рассказывали, что федерации такие письма из-за рубежа получали — и не они одни. Мол, Казань не рекомендуем, а если поедете на Игры БРИКС, то Олимпиаду эти люди не увидят. Согласитесь, настроение портит.

Но вот вам, пожалуйста, два мнения — от хозяев и гостей Игр. Первое — российское, бывшего первого заместителя министра спорта РФ Азата Кадырова, теперь работающего в правительстве Татарстана:

— Получилось хорошо. Люди приходили по билетам, на всех объектах большой интерес, почти все скупили заранее. Несмотря на сложные погодные условия, даже в жару на ту же греблю или легкую атлетику приходили и болели. Я лично рад двум моментам — широкая география стран-участниц и чуть меньшая, но все же большая география стран на пьедестале (34 страны. — Прим. «СЭ»). Что теперь может принять Казань? Возможности Казани все знают, она может принять любое мероприятие. Олимпиаду? Почему нет, только вместимость трибун немного увеличивать. Но на сегодняшний день говорить об Олимпийских играх, наверное, сложно, — заключил Кадыров.

Второе — министра туризма и спорта Казахстана Ермека Маржикпаева:

— Хотелось бы поблагодарить хозяев за великолепную организацию данного мероприятия. Мы приехали сюда впервые принять участие в спортивных Играх БРИКС. Приехали небольшой командой, 114 человек, и занимаем место в десятке по медалям (у Казахстана две золотые медали, но в общей сложности 29 наград. — Прим. «СЭ»). Я считаю, это неплохо. Мы были свидетелями финала в фиджитал-футболе между Российской Федерацией и нашей казахстанской командой — великолепная, чистейшая игра, ребята выложились, а результат — ну, спорт есть спорт. Я благодарю всех.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У нас уникальная возможность — в 2026 году мы заявились на проведение Игр будущего, боремся за право принимать, работаем над этим. И ошибки, которые были допущены в финале, мы попытаемся исправить. Формат Игр БРИКС нравится, он уникальный, необходимый. Я как министр спорта за любые спортивные мероприятия. Но если оно на таком уровне проводится, это объединяет, сплачивает, — признал высокий гость.

Конечно, Игры БРИКС никакая не альтернатива Олимпиаде, по крайней мере пока. Но сейчас вообще тренд на мультиспортивные мероприятия. Чемпионаты Европы по некоторым летним видам спорта тоже объединили в один большой, у британцев давно существуют Игры Содружества. Если МОК и ВАДА будут давать поводы для недовольства — и не только России, Игры БРИКС могут превратиться из эксперимента в нечто очень значительное.