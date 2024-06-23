Игры БРИКС
Статьи
Новости
Главная
Игры БРИКС

Сегодня, 21:45

В Казани закрыли Игры БРИКС. Их назвали успешными

В Казани завершились Игры БРИКС
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Церемония закрытия Игр БРИКС в Казани
Церемония закрытия Игр БРИКС в Казани.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Финал совместили с традиционным татарским праздником Сабантуй.

Здорово, что возникла идея открывать/закрывать спортивные мероприятия не обычной церемонией с заезженным сценарием на стадионе, а чем-то оригинальнее. В Париже из открытия хотят сделать большой уличный концерт и процессию флотилии на Сене. Но даже в Париже не додумались бы совместить закрытие Игр с боями мешками и разбиванием кувшинов. Потому что у французов нет Сабантуя. А у татар — есть. И закрывали Игры БРИКС в рамках традиционного сельского праздника с тысячелетней историей.

Удивили иностранцев

Когда-то Сабантуй использовался в предвыборных кампаниях — на него приезжал президент России Борис Ельцин и с завязанными глазами разбивал кувшин. Теперь в татарских забавах предстояло поучаствовать привезенным в поселок Мирный участникам Игр БРИКС. Делегаты с четырех континентов примеряли на себя тюбетейки, бились мешками и занимались другими спортивными процедурами. Здесь, по крайней мере, Россия уже не могла у них выиграть с такой же гарантией, как последние две недели. Но лица спортсменов все равно были удивленными. Но удивленными приятно.

Само закрытие произошло скоротечно — на сцену вынесли 89 флагов стран-участниц, и раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что, «к сожалению, соревнования кончились», а заодно объявил Игры закрытыми. Не хватило только исполнения песни Pink Floyd «Another Brick's in the Wall» («Еще один кирпич в стене», — в переводе с английского) — ведь все мы теперь ждем новые Игры БРИКС в Бразилии.

В чем еще уникальность Игр БРИКС, до которой не додумается МОК? Глава Татарстана схитрил, сказав, что соревнования кончились. Ведь сев на самолет из Казани в Москву и проснувшись в понедельник... вы можете пойти на Игры БРИКС в акробатическом рок-н-ролле, вынесенные на арену «Динамо» на северо-западе Москвы. И возможность вот так «догнаться» — тоже прикольная фишка. Игры БРИКС как состояние души.

Кадр церемонии закрытия Игр стран БРИКС в Казани
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ехать не рекомендовали

Если серьезно, и гости, и организаторы остались Играми БРИКС довольны — и это, наверное, главное. Да, некоторые страны не приехали. Да, Россия выиграла много золота, и не везде у нее были серьезные конкуренты, но с точки зрения гостеприимства она сделала все, что могла. Если этим гостеприимством не захотели пользоваться — что ж, придут в следующий раз. Если друг проигнорировал ваш день рождения — это не повод рвать отношения. Особенно если вашему другу пришло письмо с призывом к вам не ходить и угрозой последствий. А узбекские коллеги рассказывали, что федерации такие письма из-за рубежа получали — и не они одни. Мол, Казань не рекомендуем, а если поедете на Игры БРИКС, то Олимпиаду эти люди не увидят. Согласитесь, настроение портит.

Но вот вам, пожалуйста, два мнения — от хозяев и гостей Игр. Первое — российское, бывшего первого заместителя министра спорта РФ Азата Кадырова, теперь работающего в правительстве Татарстана:

— Получилось хорошо. Люди приходили по билетам, на всех объектах большой интерес, почти все скупили заранее. Несмотря на сложные погодные условия, даже в жару на ту же греблю или легкую атлетику приходили и болели. Я лично рад двум моментам — широкая география стран-участниц и чуть меньшая, но все же большая география стран на пьедестале (34 страны. — Прим. «СЭ»). Что теперь может принять Казань? Возможности Казани все знают, она может принять любое мероприятие. Олимпиаду? Почему нет, только вместимость трибун немного увеличивать. Но на сегодняшний день говорить об Олимпийских играх, наверное, сложно, — заключил Кадыров.

Игры БРИКС. Как сделать Игры БРИКС круче? Идеи от спецкора «СЭ»

Второе — министра туризма и спорта Казахстана Ермека Маржикпаева:

— Хотелось бы поблагодарить хозяев за великолепную организацию данного мероприятия. Мы приехали сюда впервые принять участие в спортивных Играх БРИКС. Приехали небольшой командой, 114 человек, и занимаем место в десятке по медалям (у Казахстана две золотые медали, но в общей сложности 29 наград. — Прим. «СЭ»). Я считаю, это неплохо. Мы были свидетелями финала в фиджитал-футболе между Российской Федерацией и нашей казахстанской командой — великолепная, чистейшая игра, ребята выложились, а результат — ну, спорт есть спорт. Я благодарю всех.

Трофей победителей в соревнованиях футбольного двоеборья на Играх стран БРИКС
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У нас уникальная возможность — в 2026 году мы заявились на проведение Игр будущего, боремся за право принимать, работаем над этим. И ошибки, которые были допущены в финале, мы попытаемся исправить. Формат Игр БРИКС нравится, он уникальный, необходимый. Я как министр спорта за любые спортивные мероприятия. Но если оно на таком уровне проводится, это объединяет, сплачивает, — признал высокий гость.

Конечно, Игры БРИКС никакая не альтернатива Олимпиаде, по крайней мере пока. Но сейчас вообще тренд на мультиспортивные мероприятия. Чемпионаты Европы по некоторым летним видам спорта тоже объединили в один большой, у британцев давно существуют Игры Содружества. Если МОК и ВАДА будут давать поводы для недовольства — и не только России, Игры БРИКС могут превратиться из эксперимента в нечто очень значительное.

ВАДА
МОК
2
1
Читайте также
Немецкие полицейские задержали польского фаната в пабе
Фанаты раскритиковали Камилу Валиеву за рекламу шашлыка
Момент атаки ВСУ ракетами по Севастополю попал на видео
Истерика и величие Роналду, болельщик упал с трибуны в ров. Что произошло на Евро-2024 22 июня 2024
Число пострадавших после атаки ВСУ на Севастополь достигло 124, трое погибли. Что известно к этому часу
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Севастополь
Популярное видео
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Организаторы повесили украинский флаг вместо российского. Мы пошли разбираться и снимать». Истории из вида спорта, где нас не отстранили

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости